கம்மி விலையில் கொடைக்கானல் டூர்.. உணவு, தங்குமிடத்துடன் IRCTC பேக்கேஜ்!

IRCTC Kodaikanal Tour Package: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இந்த கோடை விடுமுறையில் கொடைக்கானல் செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்த கொடைக்கானலுக்கு எப்படி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
IRCTC Kodaikanal Tour Package: கோடை விடுமுறை தொடங்கியுள்ளதால் பலரும் சுற்றுலா இடங்களுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர். இதனை கருத்தில் கொண்டு தான், ஐஆர்சிடிசி கொடடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
கோடை விடுமுறை தொடங்கிவிட்ட நிலையில், பல்வேறு மாநிலங்கள், பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுலாவுக்கு மக்கள் படையெடுத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, தமிழகத்தில் மிகவும் பிரபலமான சுற்றுலா தளங்களில் ஒன்ாக கொடைக்கானல் உள்ளது.மலைகளின் இளவரசி என்று அழைக்கப்படும் கொடைக்கானலுக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் சுற்றுலா செல்கின்றனர். அங்கு இருக்கும் இயற்கை சூழல், ஏரிகள், மலைகள் போன்றவை சுற்றுலா பயணிகளை வெகுமாக கவர்கிறது. இதனால், கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. அதாவது, ஐஆர்சிடிசி சென்னையில் இருந்து கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இந்த சுற்றுலா ஜூன் 25ஆம் தேதி வரை இருக்கிறது. ஐஆர்சிடிசியின் கொடைக்கானல் சுற்றுலா 4 இரவுகள், 5 நாட்களை உள்ளடக்கியது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் கொடைக்கானலில் உள்ள முக்கிய இடங்களை சுற்றி பார்க்கலாம்.
சென்னையில் இருந்து அனந்தபுரி விரைவு ரயிலில் இரவு 8.17 மணிக்கு புறப்படுவீர்கள். மறுநாள் காலை மதுரை ரயில் நிலையத்தில் காலை 3.25 மணிக்கு இறங்குவீர்கள். தொடர்ந்து, அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக கொடைக்கானலுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். அங்கு மதியம் 12 மணிக்கு கொடைக்கானலில் ஹோட்டலில் செக் இன் செய்வீர்கள். மாலையில் கொடைக்கானலில் உள்ள கிரீன் வேலி வியூ, கூக்கர்ஸ் வாக், பில்லர் ராக் ஆகிய இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள். இதன்பிறகு, மறுநாள் படகு சவாரிகள், பைன் மரக்காடு, குணா குகை, அருங்காட்சியகம் ஆகியவற்றை கண்டு மகிழுங்கள்.
நான்கவாது நாள் கொடைக்கானலில் இருந்து ஹோட்டலில் இருந்து வெளியேறி, மதுரைக்கு சாலை மார்க்கமாக செல்வீர்கள். மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் கோயில், திருமலை நாயக்கர் மஹால் ஆகிய இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள். மாலை 6 மணிக்கு சென்னைக்கு மதுரையில் இருந்து புறப்படுவீர்கள். தொடர்ந்து, இரவு 10.45 மணிக்கு சென்னைக்கு சென்றடைவீர்கள். ஐஆர்சிடிசி கொடைக்கானல் சுற்றுலா தொகுப்பில் ரயில் டிக்கெட், இரண்டு நாட்கள் தங்குமிடம், உள்ளூர் வாகனம், மூன்று வேளை உணவு ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும்
மேலும், சுற்றுலா இடங்களுக்கான நுழைவு கட்டணத்தை நீங்கள் தான் செலுத்த வேண்டும். மேலும், உங்கள் தனிப்பட்ட செலவுகளை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ளலாம். ஐஆர்சிடிசி கொடைக்கானல் கட்டணமாக ஒரு நபருக்கு ரூ.24,060, இரண்டு நபருக்கு ரூ.13,150, மூன்று பேருக்கு ரூ.10,400 என கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, கொடைக்கானல் செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். கொடைக்கானல் சுற்றுலா செல்பவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.