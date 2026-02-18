குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்

IRCTC Manali Shimla Tour Package: குறைந்த செலவில் மணாலி, சிம்லா செல்ல விருப்பப்படுவர்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
IRCTC Manali Shimla Tour Package: இதன் மூலம், குறைந்த செலவில் இமாச்சல பிரதேசத்தை சுற்றி பார்க்கலாம். இதற்கு எப்படி டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வது என்று பார்ப்போம்.
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் பல்வேறு சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது இமாச்சல பிரதேசத்திற்கு சுற்றுலா திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது.
அதன்படி, ஐஆர்சிடிசியின் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் இமாச்சல பிரசேதத்தை 7 நாட்கள் வரை சுற்றி பாரக்கலாம். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு பயணிகளை இமாச்சல பிரசேதத்தின் பிரபலமான இடமான மணாலி, சிம்லாவுக்கு அழைத்து செல்லும்.
மணாலியில் உள்ள பனி மூடிய சிகரங்களை நீங்கங்ள கண்டு களிக்கலாம். அதாவது, சோலாங் பள்ளத்தாக்கு, ராக் கார்டன், சுக்னா ஏரி ஆகிய இடங்களுக்கு நீங்கள் செல்வீர்கள். மேலும், சிம்லாவில் பிரபல சுற்றுலா இடங்களையும் நீங்கள் பார்வையிடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
அதாவது, சிம்லாவில் உள் மால் ரோடு, தி ரிட்ஜ், குஃப்ரி, ஐக்கு கோயில், லக்கார் பஜார், சாட்விக் நீர்வீழ்ச்சி உள்ளிட்ட இடங்களை நீங்குள் சுற்றி பார்க்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
இந்த சுற்றுலா பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. ஐஆர்சிடிசியின் இமாச்சல பிரசேத சுற்றுலா தொகுப்பில் பயண செய்ய விரும்புபவர்ள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
ஐஆர்சிடிசியின் மணாலி, சிம்லா சுற்றுலா பயணத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.75900, இரண்டு பேருக்கு ரூ.41,600, மூன்று பேருக்கு ரூ.33,300 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பயணத்தில் 5 வரையிலான குழந்தையை உங்களுடன் இலவசமாக அழைத்து செல்லலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரத்தில், 5 வயது முதல் 11 வயது ரை வரையிலான குழந்தைகளுக்கு படுக்கையுடன் கூடிய கட்டணம் ரூ.22,300 ஆகும். எனவே, மணாலி, சிம்லா சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.