மைசூர், ஊட்டி, கோவையுடன் 8 நாள் டூர்! IRCTC சூப்பர் சம்மர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

IRCTC Coimbatore Mysore Ooty Tour: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் மைசூர், கோயம்புத்தூர், ஊட்டிக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இதற்கு எப்படி டிக்கெட்டுகள் புக் செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
IRCTC Coimbatore Mysore Ooty Tour: முதலில் மைசூருவுக்கு சென்று, அங்கிருந்து ஊட்டி, கோவைக்கு சுற்றுலா செல்வீர்கள். ஐஆர்சிடிசியின் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு 12 நாட்களை உள்ளடக்கியது.
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. குறைந்த செலவில் இருப்பதால் பலரும் இதில் செல்ல விருப்பப்படுகின்றனர். அந்த வகையில், ஐஆர்சிடிசி பட்ஜெட் விலையில் கோவை, ஊட்டி, மைசூருக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது.
கோடை நாட்களை சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில், ஐஆர்சிடிசி இந்த சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மெஜஸ்டிங் சதர்ன் என்ற சிறப்பு விமான பயண தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் தென்னிந்தியின் பிரபல சுற்றுலா தலங்களை பார்வையிடலாம்.
இந்த சுற்றுலா ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி முதல் மே 2ஆம் தேதி வரை இருக்கிறது. சுற்றுலா தொகுப்பு 7 இரவுகள், 8 பகல்களை உள்ளடக்கியது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் மைசூர், ஊட்டி, கூர்க், கோவை போனற் பிரபலமான இடங்களை பார்வையிடலாம். பயணிகள் லக்னோவில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு விமான மூலம் அழைத்து செல்லப்படுகிறார்.
பெங்களூருவில் இருந்து மைசூருககு செல்லும் வழியில் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் கோயிலுக்கு செல்வீர்கள். தொடர்ந்து, மைசூர் அரண்மனை, பிருந்தாவன் தோட்டம், சாமுண்டி கோயில், கூர்க்கில் உள்ள தங்கக் கோயில், துபாரே யானை முகாம், பாகமண்டலா கோயில், அபே நீர்வீழ்ச்சி, ஓம்காரேஷ்வர் கோயில் போன்ற இடங்களுக்கு நீங்கள் செல்வீர்கள்.
அதன்பிறகு, ஊட்டிக்கு செல்வீர்கள். அங்கு தாவரவியல் பூங்கா, ஏரி, ரோஜா தோட்டம், தேயிலை தோட்டம், தொட்டபெட்டா சிகரம் போன்ற இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள். தொடர்ந்து, அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக கோவைக்கு செல்வீர்கள். அங்கு ஈஷா யோகா மையத்தை பார்வையிடுவீர்கள்.
ஐஆர்சிடிசி இந்த சுற்றுலாவுக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.71,000, இரண்டு பேருக்கு ரூ.54,500, மூன்று பேருக்கு ரூ.51,500 என கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் உங்களுக்கு மூன்று நட்சத்திர ஹோட்டல்கள், மூன்று வேளை உணவும் வழங்கப்படுகிறது.
கோவை, கூர்க், ஊட்டி, மைசூர் செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் இதனை தவறவீடாதீர்கள். இதற்கு செல்ல ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். உங்கள் மே மாத விடுமுறை சிறப்பாக கொண்டாட இது உதவும்.