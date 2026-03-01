பட்ஜெட் விலையில் பாண்டிசேரி டூர்: 3 நாட்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா.. IRCTC பேக்கேஜ்!

IRCTC Pondicherry Mahabalipuram Tour Package: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் பாண்டிசேரி, மகாபலிபுரத்திற்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.
IRCTC Pondicherry Mahabalipuram Tour Package: ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் 3 நாட்கள் பாண்டிசேரி, மகாபலிபுரத்திற்கு சுற்றுலா செல்வீர்கள். இதற்கு எப்படி டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக குறைந்த விலையில் ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், தற்போது ஐஆர்சிடிசி புதுச்சேரி, மகாபலிபுரம் ஆகிய இடங்களுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மார்ச் 9ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 25ஆம் தேதி இந்த சுற்றுலா திட்டம் இருக்கும்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு இரண்டு நாட்களை உள்ளடக்கியது. அதாவது, சென்னை மகாபலிபுரத்தில் இருந்து இந்த சுற்றுலா தொடங்குகிறது. 10 பேர் பயணிக்க கூடிய வாகனம் மூலம் நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு செல்வீர்கள்.
இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜில் சென்னையில் இருந்து 7.00 மணிக்கு பயணத்தை தொடங்குவீர்கள். காலை பாண்டிசேரிக்கு 11 மணிக்கு சென்றடைவீர்கள்.அங்கிருந்து அரவிந்தர் ஆசிரமம், பாண்டிச்சேரி அருங்காட்சியகம், தாவரவியல் பூங்கா, பிரெஞ்சு காலனி, பழைய கலங்கரை விளக்கம், பிரெஞ்சு போர் நினைவுச்சின்னம், ஆரோவில் ஆகிய இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள்.
இதன்பிறகு, இரவு பாண்டிசேரியில் தங்குவீர்கள். தொடர்ந்து, இரண்டாம் நாள் காலை உணவிற்கு பிறகு மணக்குள் விநாயகர் கோயில், ஆரோவில் மந்திருக்கு செல்வீர்கள். அங்கிருந்து மகாபலிபுரம் செல்வீர்கள்.
மகாபலிபுரம் கோயிலுக்கு சென்று, இரவு 11 மணிக்கு சென்னை திரும்புவீர்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் வாகனம், உணவு ஆகியவை இருக்கும். மேலும், பயண காப்பீடும் இருக்கும்.
ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா திட்டத்தில், ஒரு நபருக்கு ரூ.16,100, இரண்டு பேருக்கு ரூ.8,400, மூன்று பேருக்கு ரூ.6,100 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐஆர்சிடிசி பாண்டிசேரி, மகாபலிபுரம் சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யுங்கள்.