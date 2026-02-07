English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • காசியுடன் சேர்த்து 10 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா! அதுவும் ரொம்ப கம்மி கட்டணம்.. சூப்பர் வாய்ப்பு

IRCTC Religious Tour Package:  ஐஆர்சிடிசி 10 நாள் ஆன்மீக சுற்றுலா  திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் காசி, பூரி, புவனேஷ்வர் உள்ளிட்ட ஆன்மீக தலங்களுக்கு செல்லலாம்.

 

IRCTC Latest Religious Tour Package: கம்மி விலையில் ஐஆர்சிடிசி 10 நாள் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்லலாம். எனவே, இந்த சுற்றுலா தொகுப்பிற்கு எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

 
ஐஆர்சிடிசி எனும் இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம்  ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த தொகுப்பின் மூலம் பிரபல ஆன்மீக தலங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி அழைத்து செல்கிறது. அதுவும் கம்மி விலையில் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்லலாம்.   

அந்த வகையில், தற்போது 10 நாள் ஆன்மீக சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதற்காக பாரத் கௌரவ் டீலக்ஸ் சுற்றுலா ரயில் இயக்கப்படும். இந்த ரயில் டெல்லியில்  உள்ள சஃப்தர்ஜங் நிலையத்தில் தொடங்கும்.  இந்த ரயிலில் 10 நாட்கள் சுற்றுலா மேற்கொள்வீர்கள்.   

வாரணாசி, கொல்கத்தா, கங்காசாகர், பூரி, புவனேஸ்வர், கோனார்க், பைத்யநாத் தாம் போன்ற முக்கிய மத மற்றும் சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்வீர்கள். வாரணாசியில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயில்,  ஜோதிர்லிங்கம் செல்வீர்கள். கொல்கத்தாவில் உள்ள விக்டோரியா நினைவுச் சின்னம், காளிகாட் சக்திபீடம், திட்சிணேஸ்வர் காளி கோயில் உள்ளட்ட முக்கிய இடங்களுக்கு செல்வீர்கள்.   

மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள கங்காசாகர் சங்கமத்தில் புனித நீராடல், கபில் முனி கோயிலுக்கு வருகை தருவது இந்த சுற்றுலா பயணத்தின் சிறப்பம்சமாகும். பின்னர், ஒடிசாவில் பூரி ஜெகநாதர் கோயிலுக்கு செல்வீர்கள். தொடர்ந்து, கோனார்க் சூரிய கோயில், உதயகிரி கந்தகிரி குகைகள், கோனார்க் சூரிய கோயிலுக்கு செல்வீர்கள்.   

இந்த பயணம் மார்ச் 9ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. எனவே, காசி போன்ற ஆன்மீக தலங்களுக்கு செல்பவர்கள்  உடனே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யுங்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் ரயில் கட்டணம்,  மூன்று வேளை உணவு, தங்குமிடம் போன்றவை இடம்பெற்றிருக்கும்.   

இந்த பயண கட்டணம் ஏசி ரயில் வகுப்பிற்கு ரூ.1.06 லட்சம், இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி வகுப்பிற்கு ரூ.98,925,  மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி வகுப்பிற்கு ரூ.79,285 என நிர்ணயிக்கப்ட்டுள்ளது. இந்த தொகுபிபல் ரயில் டிக்கெட், ஏசி ஹோட்டல், பயணக் காப்பீடு போன்ற அடங்கும்.  

எனவே,  இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் செல்ல விரும்புபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யுங்கள். அதுவும் ஹோலி பண்டிகை விடுமுறை இருக்கும் நிலையில்,  இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் செல்லலாம்.  

