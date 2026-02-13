திருவண்ணாமலை டூ திருவனந்தபுரம்.. கம்மி விலையில் ஆன்மீக டூர்.. IRCTC அசத்தல் பேக்கேஜ்!

IRCTC Religious Tour Package: ஐஆர்சிடிசி 8 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், குறைந்த செலவில் திருவண்ணாமலை, ராமேஸ்வரம், மதுரை, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு செல்லலாம்.
IRCTC Religious Tour Package: அதாவது, திருவண்ணாமலை, ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி, மதுரை, திருவனந்தபுரம், திருச்சி, தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ஆன்மீக சுற்றுலா செல்வீர்கள்.
ஐஆர்சிடிசி எனும் இந்தியன் ரயில்வே கேட்டரிங்க மற்றம் சுற்றுலா கழகம் பல்வேறு நாடுகள், மாநிலங்களுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பிரபலமான அன்மீக தலங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. அந்த வகையில், தற்போது ஐஆர்சிடிசி சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அதாவது, தெலங்கானா மாநிலம் செகந்திராபாத்தில் இருந்து இந்த சுற்றுலா துவங்குகிறது. இந்த சுற்றுலா 7 நாள் இரவு மற்றும் 8 பகல்கள் வரை நீடிக்கும். மலிவு விலையில் நீங்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா மேற்கொள்ளலாம். திவ்யா தக்ஷின் யாத்ரா மூலம் ஐஆர்சிடிசி ஆன்மீக சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது.
பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி வரை இருக்கும். பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு செகந்திராபாத்தில் இருந்து தொடங்கும் இந்த பயணம் நெல்லூர், கூடுர், ரேணிகுண்டா வழியாக திருவண்ணாமலை சென்றடையும். அங்கிருந்து ராமேஸ்வரம், மதுரை, கன்னியாகுமரி, திருவனந்தபுரம், திருச்சி, தஞ்சாவூர் செல்வீர்கள்.
அங்கிருந்து நேரடியாக செகந்திராபாத் சென்றடைவீர்கள். அதாவது, திருவண்ணாமலையில் உள்ள அண்ணாமலையார் கோயில், கன்னியாகுமரியில் உள்ள விவகானந்தர் பாறை, கோயில்கள், திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள பத்மநாபசுவாமி கோயில், தஞ்சாவூரில் உள்ள பிரகதீஸ்வரர் கோயில் ஆகிய இடங்களுக்கு செல்வீர்கள்.
பயணிகள் ஜங்காவ்ன், காசிபேட்டை, வாரங்கல், கம்மம், விஜயவாடா, ஓங்கோல், நெல்லூர் மற்றும் ரேணிகுண்டா ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் ஏறலாம். 7 ஆன்மீக தலங்களுக்கான சுற்றுலா தொகுப்பிற்கு பெயரிவர்களுக்கு எக்னாமி வகுப்பிற்கு ரூ.14,700, இரண்டாம் வகுப்பிற்கு ரூ.22,300, முதல் வகுப்பிற்கு ரூ.28,700 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், குழந்தைக்கு ரூ.13,800, இரண்டாம் வகுப்பிற்கு ரூ.21,200, மூதல் வகுப்பிற்கு ரூ.27,400 என ஒரு குழந்தைக்கு கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டணத்தில் ரயில் டிக்கெட், காலை, மதியம், இரவு உணவு வழங்கப்படும். பயணிகளுக்கான பயணக் காப்பீடு ஆகிய இடம்பெற்றிருக்கும்.
மேலும், கோயில்களுக்கான நுழைவு கட்டணம், படகு சவாரி போன்றவற்றுக்கு உங்களுக்கான செலவுகளை நீங்களை பார்த்துக் கொள்ளலாம். எனவே, இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் செல்ல விரும்புபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.