பட்ஜெட் விலையில் இலங்கை டூர்: தங்குமிடம், உணவுடன் 6 நாள் சுற்றுலா.. IRCTC பேக்கேஜ்

IRCTC Srilanka Tour Package: பட்ஜெட் விலையில் ஐஆர்சிடிசி இலங்கைக்கான சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. எப்படி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
IRCTC Srilanka Tour Package: ஐஆர்சிடிசியின் சுற்றுலா பேக்கேஜ் மூலம், 65,000 ரூபாயில் இலங்கைக்கு சுற்றுலா பயணம் மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அதுவும் பட்ஜெட் விலையில் இந்த சுற்றுலா சிறப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது இலங்கைக்கு சுற்றுலா திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
அதாவது, பெங்களூருவில் இருந்து இந்த சுற்றுலா துவங்குகிறது. பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் இருந்து நேரடியாக கொழும்புக்கு செல்வீர்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் மானாவாரி மற்றும் முனீஸ்வரம் கோயில், கோணேஸ்வரம் கோயில் மற்றும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணப் பெருமாள் கோயிலுக்கு செல்வீர்கள்.
மேலும், ஜெம்ஸ் தொழிற்சாலை, கௌதம புத்தர் கோயில், நுவரெலியாவில் உள்ள ஸ்ரீ பக்த ஹனுமான் கோவில், ரம்போடா, சீதா அம்மன் கோவில் மற்றும் அசோக வாடிகா போன்ற இடங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். கொழும்புவில் யானைகள் காப்பகம், கொழும்பு நகரம், ஷாப்பிங் போன்ற இடங்களுக்கு செல்வீர்கள்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் மூலம் 5 இரவுகள் மற்றும் 6 பகல்கள் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். இந்த 6 நாட்கள் கொழும்பு, தம்புள்ளை, திருகோணமலை, கண்டி, நுவரெலியா ஆகிய இடங்களுக்கு செல்வீர்கள்.
இலங்கை சுற்றுலா செல்வதற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.89,000, இரண்டு பேருக்கு ரூ.65,900, மூன்று பேருக்கு ரூ.65,100, படுக்கையுடன் கூடிய குழந்தைக்கு ரூ.49,200 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பேக்கேஜில் விமான டிக்கெட், ஹோட்டல், காலை, மதியம், இரவு உணவு, உள்ளூர் வாகனம், வெளிநாடு பயணக் காப்பீடு போன்றவை இடம்பெற்றிருக்கும். மேலும், சுற்றுலா இடங்களுக்கான நுழைவு கட்டணங்கள், தனிப்பட்ட செலவுகளை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் IRCTC இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெடுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். பட்ஜெட் விலையில் இலங்கை செல்ல விரும்புபவர்கள் இந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணாதீங்க