கம்மி விலையில் திருப்பதி தரிசனம்! ஐஆர்சிடிசி அசத்தல் பேக்கேஜ்.. எப்படி புக் செய்யலாம்?

IRCTC Tirupati Tour Package Latest: ஐஆர்சிடிசி கம்மி விலையில் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க சூப்பரான பேக்கேஜ் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், சுலபமாக ஏழுமலையானை தரிசிக்க முடியும்.
IRCTC Tirupati Tour Package: ஐஆர்சிடிசியின் திருப்பதி பேக்கேஜ் மூலம் 4 நாட்கள் சுற்றுலா மேற்கொள்வீர்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு மார்ச் 26ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 28ஆம் தேதி வரை பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் உலக பிரசித்தி பெற்ற ஏழுமலையான் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு வெளிநாடுகள், பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். திருப்பதி ஏழுமலையானை மணிக்கணக்கில் காத்திருந்தும் தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஆனால், ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்வதற்கான டிக்கெட் கிடைப்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. இதனால், இன்னமும் பலரால் திருப்பதி கோயிலுக்கு செல்ல முடியாத சூழல் இருக்கிறது. இந்த நிலையில், ஐஆர்சிடிசி எனும் இந்தியன் ரயில்வே கேட்டரிங் சுற்றுலா கழகம் திருப்பதிக்கு கம்மி விலையில் சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது.
மார்ச் 26ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 28ஆம் தேதி வரை திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்கும் வகையல், ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் பேக்கேஜ் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு 3 இரவுகள், 4 பகல்களை உள்ளடக்கியது. மும்பை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மாலை 6.40 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் மதியம் 1.30 மணிக்கு ரேணிகுண்டா செல்வீர்கள்.
மதியம் 1.33 மணிக்கு ரேணிகுண்டா ரயில் நிலையத்தில் வந்து இறங்குவீர்கள். அங்கு ஹோட்டலுக்கு சென்று, செக் இன் செய்துவிட்டு, ஏழுமலையானை தரிசனம் மேற்கொள்வீர்கள்.மேலும், பத்மவாதி அம்மாளையும் தரிசனம் செய்துவிட்டு, திருப்பதியில் இரவு ஹோட்டலில் தங்குவீர்கள்.
மூன்றாம் நாள் காலை உணவிற்கு பிறகு, காளஹஸ்திக்கு சென்று தரிசனம் மேற்கொள்வீர்கள். பின்பு, அன்று இரலவு மும்பைக்கு இரவு 8.50 மணிக்கு புறப்படுவீர்கள். நான்காம் நாள் மாலை 3.55 மணிக்கு மும்பை ரயில் நிலையத்திற்கு வந்தடைவீர்கள். இப்படியாக 4 நாட்கள் பயணம் இருக்கும். இந்த பயணத்திற்கான கட்டணம் சாதராண ரயில் வகுப்பிற்கு ரூ.15,500, இரண்டு பேருக்கு ரூ.9,800, மூன்று பேருக்கு ரூ.8,900 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
3ஆம் வகுப்பு ஏசி பயணத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.18,000, இரண்டு பேருக்கு ரூ.12,500, மூன்று பேருக்கு ரூ.11,600 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் படுக்கையுடன் கூடிய 5 முதல் 11 வயதுடையவர்களுக்கு ரூ.8,300 என கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த பயணத்தில் ரயில் கட்டணம், தங்குமிடம், மூன்று நாள் உணவும் வழங்கப்படுகிறது. திருப்பதி செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.