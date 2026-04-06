திருப்பதிக்கு கம்மி விலையில் செல்ல சூப்பர் சான்ஸ்.. ஐஆர்சிடிசி பேக்கேஜ்.. உடனே புக் பண்ணுங்க!

IRCTC Tirupati Tour On April 9th: திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க விரும்புபவர்களுக்கு சூப்பரான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அதாவது, ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் திருப்பதிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி அழைத்து செல்கிறது.
IRCTC Tirupati Tour On April 9th: திருப்பதி மட்டுமில்லாமல் ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி, மதுரை உள்ளிட்ட ஆன்மீக தளங்களுக்கும் ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இதற்கு எப்படி டிக்கெட்டுகளை புக் செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
இந்தியன் ரயில்வே பயணிகளுக்கான சுற்றுலா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இதனால், குறைந்த விலையில் பல்வேறு இடங்களுக்கு அனைத்து தரப்பு மக்களாலும் செல்ல முடிகிறது. அந்த வகையில், தற்போது திருப்பதி சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பதி சென்று வந்தால் திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பலரும் அங்கு சென்று வருகின்றனர். ஆனால், அனைவருக்குமே ஈஸியாக டிக்கெட் கிடைப்பது கிடையாது. இதற்கான தான் ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் திருப்பதிக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. அதாவது, ஐஆர்சிடிசி, திருப்பதி, மதுரை, ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி, மல்லிகார்ஜுன ஜோதிர்லிங்கம் ஆகிய இடங்களுக்கு அழைத்து செல்கிறது.
ஐஆர்சிடிசியின் இந்த சுற்றுலா ஏப்ரல் 9ஆம் தொடங்குகிறது. இந்த சுற்றுலா திட்டம் 11 இரவுகள் 12 நாட்களை உள்ளடக்கியது. ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து இந்த சுற்றுலா தொடங்குகிறது. பயணிகள் ஜெய்பூர், அஜ்மீர், பில்வாரா, சித்தோர்கர், ரத்லாம் ஆகிய இடங்களில் ரயில்கள் நின்று செல்லும்.
ஐஆர்சிடிசி பாரத் கௌரவ் ரயில் மூலம் ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது.
ராஜஸ்தானில் இருந்து ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி புறப்படும் ரயில், மறுநாள் ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி திருப்பதி சென்றடைகிறது. திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்துவிட்டு, பத்மாவதி கோயில், காளஹஸ்தி கோயிலையும் பார்வையிடுவீர்கள் தொடர்நது, ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி திருப்பதியில் இருந்து நேரடியாக மதுரை, ராமேஸ்வரம் செல்வீர்கள்.
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில், ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள கோயிலை பார்வையிடுவீர்கள். தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி கன்னியாகுமரியில் சுற்றுலா தளங்களை பார்வையிட்டு, ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி மல்லிகார்ஜுன ஜோதிர்லிங்கத்தை பார்வையிடுவீர்கள். ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி அங்கிருந்து புறப்பட்டு, ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி கோரக்பூர் சென்றடைவீர்கள்.
திருப்பதி சுற்றுலா திட்டத்தில் செல்ல, இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி பெட்டியில் பயணிக்க ரூ.56,710, மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி பெட்டிக்கு ரூ.42,530, சாதாரண ஸ்லீப்பர் பெட்டிக்கு ரூ.24,790 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் ரயில் கட்டணம், மூன்று வேளை உணவு, தங்குமிடம் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், கோயிலுக்கான தரிசன டிக்கெட் போன்றவற்றை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.