கம்மி விலையில்.. கேதார்நாத், பத்ரிநாத் உட்பட 4 கோயில்களுக்கு 11 நாள் டூர்! IRCTC செம பேக்கேஸ்

IRCTC Religious Tour Package: குறைந்த செலவில் கேதார்நாத், பத்ரிநாத் உள்ளிட்ட கோயில்களுக்கு செல்லலாம். இதற்கான சூப்பரான பேக்கேஜை ஐஆர்சிடிசி வெளியிட்டுள்ளது.
IRCTC Religious Tour Package: கேதார்நாத், பத்ரிநாத் உள்ளிட்ட கோயில்களுக்கு 11 நாட்கள் சுற்றுலா செல்லலாம். எனவே, இதற்கு எப்படி டிக்கெட்டுகளை புக் செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டங்களை பலவற்றை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது கேதார்நாத், பத்ரிநாத் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது.
அதாவது, ஹைதராபாத்தில் இருந்து சார்தாம் யாத்ரீகர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை ஐஆர்சிடிசி அறிவித்துள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் 10 இரவுகள், 11 பகல் இருக்கும். இந்த தொகுப்பின் மூலம் யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி, கேதார்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் கோயில்களைப் பார்வையிடலாம்.
இந்த சுற்றுலா மே 17ஆம் ததி அன்று தொடங்கும். சுற்றுலாப் தொகுப்பை முன்பதிவு செய்யும் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஹைதராபாத்திலிருந்து டேராடூனுக்கு விமானத்தில் செல்வார்கள். காலை 8.45 மணிக்கு விமானத்தில் ஏறினால், 11.15 மணிக்கு டேராடூனை அடைவீர்கள். டேராடூனில் இருந்து பர்கோட்டுக்கு காரில் செல்வீர்கள்.
அங்கிருந்து உங்களுக்கு சுற்றுலா தொடங்குகிறது. யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி, கேதார்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் ஆகிய கோயில்களுக்கு செல்வீர்கள். கிட்டதட்ட 11 நாட்கள் இந்த கோயில்கள் மற்றம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை பார்வையிடுவீர்கள். சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டணத்தை பொறுத்தவரை, மூன்று பேருக்கு ரூ.74,430, இரண்டு பேருக்கு ரூ.79,440, ஒருவருக்கு ரூ.91,610 என நிர்ணயிக்கப்ப்டடுள்ளது.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் விமான டிக்கெட்டுகள், உள்ளூர் போக்குவரத்து, ஹோட்டல் தங்குமிடம், காலை, இரவு உணவு, ஜிஎஸ்டி, சுற்றுலா வழிகாட்டி, தினசரி ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் பாட்டில், பயண காப்பீடு ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும்.
மேலும், ஹெலிகாப்டர், நுழைவு டிக்கெட்டுகள், தனிப்பட்ட செலவுகள், கூடுதல் சுற்றுலா மற்றும் வானிலை காரணமாக ஏற்படும் செலவுகளை பயணிகளே ஏற்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்ப்டடுள்ளது. பக்தர்கள் பயணத்திற்கு முன் உத்தரகண்ட் அரசாங்க போர்ட்டலில் சார் தாம் பதிவை முடிக்க வேண்டும்.
பயணத்தின் போது அசல் அடையாளச் சான்று கட்டாயமாகும். எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளால் சில இடங்களைத் தவறவிட்டால் பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐஆர்சிடிசியின் சார் தாம் யாத்திரைக்கு செல்ல விருப்பப்படுவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது