கம்மி விலையில் கேரளாவுக்கு 7 நாள் டூர்! குடும்பத்துடன் செல்ல செம சான்ஸ்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்

IRCTC Kerala Tour Package: குறைந்த செலவில் ஐஆர்சிடிசி கேரளாவுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த பேக்கேஜில் உணவு, பயண கட்டணம் அனைத்தும் இடம்பெற்றிருக்கும்.
IRCTC Kerala Tour Package Latest Update: இந்த பேக்கேஜில் 7 நாள் வரை நீங்கள் கேரளாவில் சுற்றி பார்க்கலாம். கேரளா சுற்றுலா மார்ச் 22ஆம் தேதி துவங்குகிறது. எனவே, இதில் எப்படி புக் செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ஐஆர்சிடிசி எனும் இந்தியன் ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் பல்வேறு சுற்றுலா தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. ஆன்மீக சுற்றுலா மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது கேரளாவுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
உத்தர பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் இருந்து கேரளாவுக்கு சுற்றுலா மேற்கொள்வீர்கள். இந்த சுற்றுலா திட்டம் மூலம் 7 நாட்கள் கேரளாவை சுற்றி பார்ப்பீர்க்ள. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு மார்ச் 22ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 28ஆம் தேதி வரை இருக்கும். எனவே, மார்ச் மாதத்தில் நீங்கள் கேரளா செல்ல நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் கொச்சி, முணாறு, தேக்கடி, குமரகம், திருவனந்தபுரம் ஆகிய இடங்களுக்கு செல்வீர்கள். கேளராவுக்கு லக்னோ விமான நிலையத்தில் இருந்து கேரளாவுக்கு செல்வீர்கள். இந்த தொகுப்பில் விமான கட்டணம், மூன்று நட்சத்திர ஹோட்டலில் உண்வு, தங்குமிடம் ஆகிய இடம்பெற்றிருக்கும்.
இந்த சுற்றுலாவில் ஃபோர்ட் கொச்சி, சீயப்பாரா நீர்வீழ்ச்சி, புனர்ஜனி கலாச்சார நிகழ்ச்சி, எக்கோ பாயிண்ட், ஆலப்புழா கடற்கரை, பத்நாத சுவாமி, குண்டலா அணை, மேட்டுப்பட்டி அணை, தேசிய பூங்கா உள்ளிட்ட இடங்களை சுற்றி பார்ப்பீர்கள்.
7 நாளுக்கான சுற்றுலா திட்டத்திற்கு ஒரு நபருக்கு கட்டணமான ரூ.78,000, இரண்டு பேருக்கு ரூ.55,200, மூன்று நபருக்கான கட்டணம் ரூ.52,400, பெற்றோருடன் தங்கும் குழந்தைக்கு படுக்கையுடன் ரூ.45,900, படுக்கை இல்லாமல் ரூ.39,500 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரளா சுற்றுலா தொகுப்பில் முன்பதிவு செய்ய ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும், கூடுதல் தகவல் தேவைப்பட்டால் 8287930911/9236391911/8287930902 ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம்.
எனவே, மார்ச் மாதத்தில் கேரளாவுக்கு குடும்பத்துடன் சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் செல்லலாம். மார்ச் மாதத்தில் ஹோலி விடுமுறை வரும் நிலையில், அந்த விடுமுறை நாட்களில் கேரளா செல்ல திட்டமிடலாம்.