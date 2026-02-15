காஷ்மீர் செல்ல ஆசையா? கம்மி விலையில் 6 நாட்கள் டூர்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்

IRCTC Kashmir Tour Package: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் காஷ்மீருக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் குடும்பத்துடன் காஷ்மீருக்கு செல்லலாம்.
IRCTC Kashmir Tour Package: இதற்கான டிக்கெட்டுகளை ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், பல்வேறு நாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம், குறைந்த விலையில் ஐஆர்சிடிசி பேக்கேஜில் செல்லலாம். அந்த வகையில், தற்போது ஐஆர்சிடிசி காஷ்மீர் சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
காஷ்மீரில் 6 நாட்கள் நீங்கள் சுற்றுலா மேற்கொள்வீர்கள். ஸ்ரீநகர், குல்மார்க், சோனமார்க், பஹல்காம் ஆகிய இடங்களை பார்வையிட வாய்ப்பு கிடைக்கும. காஷ்மீர் சுற்றுலா பாட்னாவில் இருந்து தொடங்குகிறது. மார்ச் 20ஆம் தேதி பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் இருந்து விமானம் புறப்படுகிறது. பாட்னாவில் இருந்து டெல்லி வழியாக பயணிகள் ஸ்ரீநருக்கு நேரடியாக பயணிப்பார்கள்.
ஐஆர்சிடியின் காஷ்மீர் சுற்றுலாவுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.38,240 வசூலிக்கப்படுகிறது. அதாவது, ஒரு நபருக்கான பயண கட்டணம் கரூ.49,940, இரண்டு பருக்கு ரூ.39,680, மூன்று பேருக்கு ரூ.38,680 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களிடம் ஒரு குழந்தை இருந்தால், நீங்கள் குழந்தைக்கு தனி படுக்கையை முன்பதிவு செய்தால் நீங்கள் ரூ.32,680 செலுத்த வேண்டும்.
காஷ்மீர் சுற்றுலா பேக்கேஜில் விமான கட்டணம், தங்குமிடம் உணவு, பயணக் காப்பீடு ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும். மேலும், உங்ளுக்கான தனிப்பட்ட செலவுகள், சுற்றுலா இடங்களுக்கான நுழைவுக் கட்டணம் போன்றவற்றை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
காஷ்மீர் சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணைதயளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. .
ஐஆர்சிடிசியின் காஷ்மீர் சுற்றுலா தொடர்பாக டிக்கெட் முன்பதிவில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 7003125159, 7003125136, 8595936703, 8595904073 என்ற எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என ஐஆர்சிடிசி தெரிவித்துள்ளது.
எனவே, காஷ்மீர் செல்ல நீண்ட நாட்கள் திட்டமிட்டு செல்ல முடியாதவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். குறைந்த விலையிலேயே நீங்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா மேற்கொள்ள சரியான வாய்ப்பாக அமையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.