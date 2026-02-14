English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மகா சிவராத்ரி ஸ்பெஷல்: கம்மி விலையில் ஷீரடியுடன் 4 இடங்களுக்கு ஆன்மீக டூர்.. IRCTC செம பேக்கேஜ்

IRCTC Maha Shivratri Tour Package: மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு ஆன்மீக சுற்றுலா செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 

 

IRCTC Maha Shivratri Tour Package: அதாவது, மகாராஷ்டிராவில் உள்ள 5 இடங்களுக்கு ஆன்மீக சுற்றுலா தொகுப்பை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. எனவே, அதற்கு எப்படி புக் செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

 
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆன்மீக சுற்றுலாவை குறைந்த விலையில் ஐஆர்சிடிசி கொண்டு வருகிறது.  அந்த வகையில், மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு, சிறப்பு சுற்றுலா பேக்கேஜ் திட்டத்தை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.   

இதன் மூலம் குறைந்த விலையில் ஷீரடியுடன் சேர்த்து 4 இடங்களுக்கு ஆன்மீக சுற்றுலா செல்லலாம். அதன்படி, மகாராஷ்டிராவில் உள்ள திரிம்பகேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம், புனேவில் உள்ள பீமாசங்கர் ஜோதிர்லிங்கம், கிருஷ்ணேஸ்வரர் ஜோதிர்லிங்கம், ஷீரடி சாய்பாபா கோயில், ஷானி ஷிங்னாபூர் கோயில் ஆகிய இடங்களுக்கு செல்வீர்கள்.   

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு  மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கி, ஏப்ரல் 4ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. கிட்டதட்ட 8 நாட்கள் வரை நீங்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்வீர்கள். பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயிலில் நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.   

இந்த ரயில்  ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் தன்பாத்தில் இருந்து புறப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் ஹசாரிபாக் சாலை, கோடெர்மா, கயா, திலையா, ராஜ்கிர், பீகார் ஷெரீப், பாட்னா, ஆரா, பக்சர், பண்டிட் ஆகிய இடங்களில் இருந்து பயணிகள் ஏறிக் கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

ஐஆர்சிடியின் இந்த ஆன்மீக சுற்றுலாவுக்கு ஒரு நபருக்கு மூன்றாவது வகுப்பில் ரூ.16,495, இரண்டாம் வகுப்பில் ரூ.29,915, முதல் வகுப்பில் ரூ.36,635  என தொகுப்பு கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, குறைந்த விலையில்  இத்தனை இடங்களுக்கு செல்ல விரும்பபுவர்கள் இதற்கு முன்பதிவு செய்யலாம்.   

இந்த பேக்கேஜில் ஹோட்டலில் தங்குமிடம், சைவ உணவு, உள்ளூர் போக்குவரத்து, ரயில் டிக்கெட், பயணக் காப்பீடு ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும். மேலும், கோயில்களுக்கு நுழைவு கட்டணம், உங்களது தனிப்பட்ட செலவுகளை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.   

இந்த ஆன்மீக சுற்றுலாவுக்கு செல்ல விருப்பப்படுவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். இந்த மகா சிவராத்திரி ஸ்பெஷல் பேக்கேஜை தவறவிடாமல்  முன்பதிவு  செஙயமு கொள்ளுங்கள்.  

IRCTC IRCTC tour package Maha Shivratri Latest Tour Package Indian Railway

