6 நாட்கள் மலேசியா, சிங்கப்பூர் டூர்.. கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. சூப்பரான வாய்ப்பு!

IRCTC Malaysia Singapore Tour Package: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் சிங்கப்பூர், மலேசியா சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு எப்படி புக் செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
IRCTC Malaysia Singapore Tour Package: இதன் மூலம், பட்ஜெட் விலையில் சிங்கப்பூர், மலேசியாவுக்கு 6 நாட்கள் சுற்றி பார்க்கலாம்.
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அந்த வகையில், தற்போது சிங்கப்பூர், மலேசியாவுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசியின் சுற்றுலா பேக்கேஜ் மூலம், 4 பகல்கள், 3 இரவுகளை உள்ளடக்கியது. சிங்கப்பூர், மலேசிய சுற்றுலா மார்ச் 1ஆம் தேதி அன்று தொடங்குகிறது. டெல்லி சர்வதே விமான நிலையத்தில் இருந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா சுற்றுலாவுக்கு செல்லலாம்.
டெல்லியில் இருந்து மார்ச் 1ஆம் தேதி மாலை 4.50 மணிக்கு மலேசியாவுக்கு செல்வீர்கள். நீங்கள் மறுநாள் காலை 7 மணிக்கு கோலாம்பூரை அடைந்து, அங்கிருந்து ஹோட்டலுக்கு சென்று ஓய்வெடுத்துவிட்டு, மலேசியாவில் ராயல் பேலஸ், தேசிய நினைவுச்சின்னம், பழைய ரயில் நிலையம், மலேசியா முருகன் கோயில் ஆகிய இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள்.
மறுநாள் நீங்கள் சிங்கபூருக்கு புறப்படுவீர்கள். அங்கும் பல்வேறு சுற்றுலா இடங்களை பார்வையிட்டுவீர்கள். சிங்கப்பூர், மலேசியா சுற்றுலாவுக்கான கட்டணத்தையும் ஐஆர்சிடிசி நிர்ணயித்துள்ளது.
அதன்படி, சிங்கப்பூர், மலேசியா சுற்றுலாவுக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.1.49 லட்சமும், இரண்டு மற்றும் மூன்று பேருக்கு ரூ.1.20 லட்சமும் கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 5 வயது முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கான கட்டணம் ரூ.1.17 லட்சமும் என ஐஆர்சிடிசி தெரிவித்துள்ளது.
இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ் தங்குமிடம், மூன்று வேளை உணவு, விமான டிக்கெட், டிராவில் இன்சூரன்ஸ் போன்றவை அடங்கும். மேலும், உங்களுக்கான தனிப்பட்ட செலவுகள், சுற்றுலா இடங்களுக்கான நுழைவு கட்டணத்தை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
ஐஆர்சிடிசி சிங்கப்பூர், மலேசியா சுற்றுலாவுக்கு செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால், 8287930902 மற்றும் 8287930922 என்ற எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.