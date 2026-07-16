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IRCTC New Website: புதிய பீட்டா தளத்தில் டிக்கெட் புக் செய்வது எப்படி? ரொம்ப ஈசி!

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 16, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:45 PM IST

IRCTC New Website: புதிய IRCTC இணையதளத்தின் பீட்டா பதிப்பை https://www.irctc.co.in/eticket/ என்ற முகவரியில் அணுகலாம். தற்போதுள்ள IRCTC இணையதளத்தின் முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள பிரத்யேக இணைப்பு (NEW என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்) மூலமாகவும் இதை அணுக முடியும்.

IRCTC New Website: பயணிகள் ரயில் டிக்கெட்டுகளை எளிதாகவும், வேகமாகவும், பயனர்-நட்பு முறையிலும் முன்பதிவு செய்யும் வகையில் புதிய இணையதளம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. புதிய IRCTC இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்யும் செயல்முறையை இங்கே காணலாம்.

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IRCTC புதிய இணையதளம்

ரயில் பயணிகளுக்கு இந்திய ரயில்வே நேற்று ஒரு முக்கியமான பரிசை அளித்தது. இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) புதன்கிழமையன்று தனது புதிய இணையதளத்தின் 'பீட்டா' (beta) பதிப்பை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த புதிய தளத்தில் முன்பதிவு செய்வதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்.

IRCTC New Website2/8

IRCTC புதிய இணையதளம்

பயணிகள் ரயில் டிக்கெட்டுகளை எளிதாகவும், வேகமாகவும், பயனர்-நட்பு முறையிலும் முன்பதிவு செய்யும் வகையில் இந்தப் புதிய இணையதளம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. 2002-ல் தொடங்கப்பட்ட IRCTC இணையதளம், தற்போது தினமும் சராசரியாக சுமார் 14.5 லட்சம் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவுகளைக் கையாளுகிறது; இது நாட்டின் பரபரப்பான ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு தளங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது.

IRCTC New Website3/8

புதிய IRCTC இணையதள இணைப்பு

புதிய IRCTC இணையதளத்தின் பீட்டா பதிப்பை https://www.irctc.co.in/eticket/ என்ற முகவரியில் அணுகலாம். தற்போதுள்ள IRCTC இணையதளத்தின் முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள பிரத்யேக இணைப்பு (NEW என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்) மூலமாகவும் இதை அணுக முடியும்.

how to book train tickets in new irctc website4/8

புதிய IRCTC இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

IRCTC பீட்டா இணையதளத்தில் லாக் இன் செய்ய, முகப்புப் பக்கத்தின் மேல் வலது மூலையில் உள்ள ‘Login’ (உள்நுழைவு) பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். உங்கள் பயனர் பெயர் (username) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (password) உள்ளிட்டு, உங்கள் கணக்கை அணுக ‘Login’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

how to book train tickets in latest irctc beta version5/8

புதிய IRCTC இணையதளத்தில் முன்பதிவு செயல்முறை

உள்நுழைந்த பிறகு, ‘From’ (பயணம் தொடங்கும் நிலையம்) மற்றும் ‘To’ (சென்றடைய வேண்டிய நிலையம்) ஆகியவற்றை உள்ளிடவும். பயணத் தேதி, பொருந்தக்கூடிய ஒதுக்கீடு (quota) மற்றும் சலுகை (தகுதி இருந்தால்) ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்து, ‘Search Trains’ (ரயில்களைத் தேடுங்கள்) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

how to book train tickets in new irctc website6/8

புதிய IRCTC இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த வழித்தடத்தில் கிடைக்கும் ரயில்களின் பட்டியலுடன் கூடிய புதிய பக்கம் திரையில் தோன்றும். இங்கே, அனைத்து ரயிலின் புறப்படும் நேரம், சென்றடையும் நேரம், மொத்த பயண நேரம், இயக்கப்படும் நாட்கள் மற்றும் இருக்கை இருப்பு விவரங்களை (தற்போதைய IRCTC இணையதளத்தைப் போலவே) நீங்கள் பார்க்கலாம்.

how to book train tickets in latest irctc beta version7/8

புதிய IRCTC இணையதளத்தில் முன்பதிவு செயல்முறை

இருக்கை நிலையை அறிய ‘Check Availability’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். நீங்கள் விரும்பும் ரயில் மற்றும் பயண வகுப்பைத் (travel class) தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, ‘Book’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உதாரணமாக, நீங்கள் சென்னையிலிருந்து பெங்களூருவுக்குப் பயணம் செய்கிறீர்கள் என்றால், முன்பதிவுப் பக்கம் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த ரயில் மற்றும் பயண விவரங்களைக் காண்பிக்கும். தொடர ‘Continue Booking’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். ஒரு புதிய பக்கம் திறக்கும்; அதில் அடுத்த கட்டமான கட்டணம் செலுத்தும் முறைக்குச் செல்வதற்கு முன், பயணி பெயர், வயது, பாலினம் மற்றும் பிற தேவையான விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும்.

how to book train tickets in new irctc website8/8

புதிய IRCTC இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

அடுத்ததாக, ​​கட்டணம் செலுத்தும் பக்கத்திற்குச் சென்று, உங்களுக்கு விருப்பமான கட்டண முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். IRCTC இணையதளம் நெட் பேங்கிங், Paytm மற்றும் PhonePe போன்ற UPI செயலிகள், Razorpay, டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் கார்டுகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வாலட்டுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டண முறைகளை ஆதரிக்கிறது. கட்டணம் வெற்றிகரமாகச் செலுத்தப்பட்டதும், உங்கள் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு, அதற்கான இ-டிக்கெட் (e-ticket) உருவாக்கப்படும்.

TAGS:
IRCTC
Indian Railways
Train travel

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