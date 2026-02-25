கம்மி விலையில் ராஜஸ்தான் டூர்! இதோ சூப்பர் ட்ரிப்.. IRCTC பேக்கேஜ்

IRCTC Tour Package For Holi 2026: ஐ.ஆர்.சி.டி.சி உங்களுக்காக ஒரு சிறந்த டூர் பேக்கேஜ் கொண்டு வந்துள்ளது. இது தொடர்பான முழுமையான விவரத்ததை இங்கே காணலாம்.
ராஜஸ்தான் அதன் வளமான பாரம்பரியம், அற்புதமான கோட்டைகள் மற்றும் வண்ணமயமான நாட்டுப்புற கலைகளுக்கு பெயர் பெற்றது. எனவே, இந்த ஹோலிக்கு நீங்கள் வீட்டிற்குச் செல்லாமல் வேறு எங்காவது பயணம் செய்ய விரும்பினால், IRCTC உங்களுக்காக ஒரு சிறப்பு ராஜஸ்தான் சுற்றுலா தொகுப்பை கொண்டு வந்துள்ளது.
இந்தப் பயணத் தொகுப்பு பெங்களூரில் தொடங்கி ராஜஸ்தானின் கலாச்சார மற்றும் வரலாற்றுத் தளங்களின் சுற்றுப்பயணத்தையும் உள்ளடக்கியது. இந்தப் பயணத் தொகுப்பிற்கான முழுமையான விவரங்கள் மற்றும் முன்பதிவுத் தகவல்கள் IRCTC அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு மார்ச் 3, 2026 அன்று தொடங்கும், மேலும் 6 இரவு ஹோட்டல் தங்குதல் உட்பட 7 பகல்கள் நீடிக்கும். பயணம் பெங்களூரிலிருந்து ஜெய்ப்பூருக்கு விமானப் பயணத்துடன் தொடங்கி பெங்களூருக்குத் திரும்பும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் ராஜஸ்தானின் பல முக்கிய இடங்களைப் பார்வையிட முடியும்.
இந்த சுற்றுலா ராஜஸ்தானின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களை உள்ளடக்கியது. பிங்க் சிட்டி என்று அழைக்கப்படும் ஜெய்ப்பூரைத் தொடர்ந்து அஜ்மீர் மற்றும் புஷ்கர் நகரங்களுக்குச் செல்லலாம், அங்கு நீங்கள் மத மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரிய தளங்களை ஆராயலாம். நீல நகரம் என்று அழைக்கப்படும் ஜோத்பூர், ஜெய்சால்மரின் தங்கக் கோட்டை மற்றும் பிகானேரின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கோட்டைகள் மற்றும் அரண்மனைகளும் இந்தப் பயணத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.
தனி நபருக்கு ₹53,900, இருவருக்கு ₹40,500, மூன்று பேருக்கு ₹38,500 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு படுக்கையுடன் ₹34,500, படுக்கை இல்லாமல் ₹30,950 என குழந்தைகளுக்கு தனித்தனி கட்டணங்களும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் எகானமி வகுப்பு விமான டிக்கெட்டுகள், ஆறு இரவுகளுக்கான ஹோட்டல் தங்குமிடம் (காலை உணவு மற்றும் இரவு உணவு உட்பட), ஹோட்டல் இடமாற்றங்கள், ஏசி கோச்சில் நகர சுற்றுப்பயணங்கள், ஓட்டுநர் கொடுப்பனவு, சுங்க வரிகள், பார்க்கிங் மற்றும் பயண காப்பீடு ஆகியவை அடங்கும்.
இந்த தொகுப்பில் நுழைவு கட்டணம், வீடியோ அல்லது புகைப்படம் எடுத்தல் கட்டணம், தொலைபேசி, லோன்றி போன்ற தனிப்பட்ட செலவுகள் மற்றும் கூடுதல் உணவு மற்றும் பானங்கள் ஆகியவை அடங்காது.