ஷீரடி டூர் பேக்கேஜ்! கம்மி விலையில் சாய்பாபா தரிசனம்.. IRCTC அசத்தல் திட்டம்

IRCTC Shirdi Package: ஷீரடியில் இருக்கும் சாய்பாபா கோயிலை குறைந்த விலையில் செல்ல ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
IRCTC Shirdi Package: ஷீரடியில் உள்ள சாய்பாபா கோயிலுக்கு எப்படி டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
மகாராஷ்ரா மாநிலம் ஷீரடியில் மிகவும் பிரபலனமாக சாய்பாபா கோயில் உள்ளது. இங்கு தினமும் ஆயிரணக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். நாடு முழுவதில் இருந்து சாய்பாபா கோயிலுக்கு பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள்.
இந்த நிலையில், ஷீரடிக்கு செல்ல விரும்புபவர்களுக்காக ஐஆர்சிடிசி சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் குறைந்த விலையில் ஷீரடிக் செல்லலாம். சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து காலை 10.25 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 10.50 மணிக்கு சாய்நகர் ஷீரடி ரயில் நிலையத்திற்கு தரையிறங்குவீர்கள்.
அங்கிருந்து வாகனம் மூலம் ஹோட்டலுக்கு செல்வீர்கள். இதன்பிறகு, சாய்பாபா கோயிலுக்கு சென்று தரிசனம் மேற்கொள்வீர்கள். சிறப்பு தரிசனம் எதுவும் இந்த தொகுப்பில் இடம்பெறாது. சாய்பாபாவின் தரிசனத்தை முடித்துவிட்டு, இரவில் ஹோட்டலில் தங்குவீர்கள்.
பின்பு, காலை 7.00 மணிக்கு சாய்நகர் ஷீரடி ரயில் நிலையத்திற்கு சென்று, காலை 9.00 மணிக்கு சென்னை ரயிலில் ஏறுவீர்கள். மறுநாள் காலை சென்ட்ரலில் 9.25 மணிக்கு தரையிறங்குவீர்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் 3 டயர் ஏசி பெட்டியில் பயண டிக்கெட், வாகனம், ஏசி ஹோட்டல், டிராவல் இன்சூரன்ஸ் போன்றவை அடங்கும்.
இதுபோக மூன்று வேலைக்கான உணவையும் நீங்கள் பார்த்த கொள்ள வேண்டும். இது சுற்றுலா தொகுப்பில் இடம்பெறாது. மேலும், உங்கள் தனிப்பட்ட செலவுகளையும் நீங்கள் தான் பார்க்க வேண்டும்.
ஷீரடி செல்வதற்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ.5,500, இரண்டு பேருக்கு ரூ.3,650, மூன்று பேருக்கு ரூ.3,450 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. comfort பிரிவில் ஒரு நபருக்கு ரூ.8,350, இரண்டு பேருக்கு ரூ.6,500, மூன்று பேருக்கு ரூ.6,300 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஷீரடிக்கு செல்ல விரும்புபவர்ள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இதற்கான டிக்கெட்டுகளை புக் செய்ய ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யலாம்