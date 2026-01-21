கம்மி விலையில் காசியுடன் சேர்த்து 7 ஆன்மீக டூர்! இந்த சான்ஸ் திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC பேக்கேஜ்

IRCTC Religious Tour Package: ஐஆர்சிடிசி ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், குறைந்த விலையில் இந்தியா முழுவதும் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்லலாம்.
IRCTC Religious Tour Package: ஐஆர்சிடிசியின் சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் அயோத்தி ராமர் கோயில், பூர் ஜெகன்நாதர் கோயில் உள்ளிட்ட 7 முக்கிய ஆன்மீக தலங்களுக்கு செல்லலாம்.
இந்தியா முழுவதும் உள்ள பயணிகளுக்கான சூப்பரான பயணத் தொகுப்புகளை ஐஆர்சிடிசி எனும் இந்தியன் ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றம் சுற்றுலா கழகம் வழங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, இந்தியா முழுவதும் உள்ள முக்கிய ஆன்மீக தலங்களுக்கு செல்ல சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், ஆன்மீக சுற்றுலா பேக்கேஜ் குறித்து பார்க்கலாம்.
ஐஆர்சிடிசியின் ஆன்மீக சுற்றுலா பேக்கேஜ் மூலம் கயா, பூரி ஜெகன்நாத் கோயில், கொனார்க், கொல்கத்தா, கங்காசாகர், பைத்யநாத் தாம், வாரணாசி, அயோத்தி கோயில் ஆகிய இடங்களுக்கு ஒரே பயணத்தில் நீங்கள் செல்லலாம். இந்த திட்டத்தில் 10 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா மேற்கொள்வீர்கள்
அதாவது, பீகார் மாநிலம் கயாவில் உள்ள விஷ்ணுபாத கோயில், ஒடிசாவில் உள்ள ஜெகநாதர் கோயில், ஒடிசா பூரியில் உள்ள கோனார்க் சூரிய கோயில், ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் பைத்யநாத் தாம் ஜோதிர்லிங்க கோயில், வாரணாசியில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயில், அயோத்தியில் உள்ள ஸ்ரீராமர் கோயிலுக்கு 10 நாட்கள் பயணமாக செல்வீர்கள்.
இதற்கான பிரத்யேக ரயிலையும் ஐஆர்சிடிசி வைத்துள்ளது. அதாவது, பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில் மூலம் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்வீர்கள். இதில் மொத்தம் 767 பெர்த் உள்ளது. இரண்டாவது ஏசி பெர்த்துக்கு 49 படுக்கைகளும், மூன்றாம் ஏசி பெர்த்துக்கு 70 படுக்கைகளும், ஸ்லீப்பர் வகுப்புக்கு 648 படுக்கைகளும் ஒதுக்கப்பட்டள்ளது. பயணிகள் வசதி மற்றும் பட்ஜெட்டின் அடிப்படையில் தங்களுக்கு விருப்பமான வகுப்பைத் தேர்வு செய்யலாம்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் ரயில் கட்டணம், தினசரி காலை உணவு, மதியம் உணவு, சைவ உணவுகள், உள்ளூர் பேருந்துகள் இடம்பெற்றிருக்கிறது. கட்டண விவரங்களை பொருத்தவரை, ஸ்லீப்பர் வகுப்பில் பெரியவர்களுக்கு ரூ.19,110, 5 முதல் 11 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு ரூ.17,950 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மூன்றாம் ஏசி வகுப்புகளில் பயணிக்க விரும்புபவர்களுக்கு ரூ.31,720, 5 முதல் 11 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு ரூ.30,360 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி பெர்த்தில் செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு ரூ.41,980, 5 முதல் 11 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு ரூ.40,350 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசி மூலம் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்ல விரும்புபவர்கள் IRCTC இணையதளம் அல்லது IRCTCTourism.com என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இதில் பொது மற்றும் தனியார் வங்கிகள் மூலம் டிக்கெட் கட்டணத்தை இஎம்ஐ மூலமும் செலுத்தலாம்.