IRCTC சூப்பர் ரயில் பயணம்.. ஷீர்டி, நாசிக், உஜ்ஜைன் தரிசனம்; முழு விவரம் இதோ

ஐ.ஆர்.சி.டி.சி யாத்ரீகர்களுக்காக ஒரு சிறப்பு மத சுற்றுலா ரயிலை இயக்குகிறது. இந்த ரயில் தன்பாத்திலிருந்து புறப்பட்டு பாட்னா, ஆரா மற்றும் பக்சர் வழியாக ஷீர்டி, நாசிக், உஜ்ஜைன் மற்றும் எல்லோரா குகைகள் போன்ற முக்கிய புனித யாத்திரை தலங்களுக்கு பயணிக்கும்.

IRCTC ஒரு சிறப்பு மத சுற்றுலா ரயிலை இயக்குகிறது.

ஷிர்டி, நாசிக் மற்றும் உஜ்ஜைன் போன்ற முக்கிய புனித தலங்களைப் பார்வையிடவும்.

அராவில் இருந்து 10+ பயணிகளுக்கு ஒரு நபருக்கு ₹600 தள்ளுபடி.
ஐ.ஆர்.சி.டி.சி யாத்ரீகர்களுக்காக ஒரு சிறப்பு மத சுற்றுலா ரயிலை இயக்குகிறது. இதன் முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

இது ஷீரடி சாய்பாபா, சனி சிங்னாபூர் கோயில், நாசிக்கில் உள்ள திரிம்பகேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம், பஞ்சவடி, சத்ரபதி சம்பாஜி நகரின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க எல்லோரா குகைகள் மற்றும் உஜ்ஜயினியில் உள்ள மகாகாலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் ஆகிய இடங்களுக்கு பக்தர்களை அழைத்துச் சென்று திரும்பும்.

இந்த மத சுற்றுலா தொகுப்பில் பயணிகளுக்கு திரும்பும் ரயில் பயணம், உணவு மற்றும் உள்ளூர் சுற்றுலாப் பயணங்களுக்கான முறையான ஏற்பாடுகள் அடங்கும். பயணிகள் ரயில் பயணம், உள்ளூர் பேருந்து போக்குவரத்து மற்றும் வரம்பற்ற உணவு உள்ளிட்ட தொகுப்பு முன்பதிவுத் தொகையை மட்டுமே செலுத்த வேண்டும். பயணத்தின் போது ரயிலின் பேன்ட்ரி பெட்டியிலும் உணவு கிடைக்கும்.

ஐ.ஆர்.சி.டி.சி அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மூலம் ஆன்லைன் முன்பதிவு கிடைக்கிறது. பயண தொகுப்புகள் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன: இக்கோனாமி வகுப்பு: ₹16,000 ஸ்டாண்டர்ட் வகுப்பு: ₹29,000 கன்ஃபோர்ட் வகுப்பு: ₹36,000

ரயிலில் ஏசி மற்றும் ஏசி அல்லாத வசதிகள் இரண்டும் இருக்கும், இதனால் பயணிகள் தங்கள் வசதி மற்றும் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ப விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்யலாம்.

அராவில் இருந்து 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட யாத்ரீகர்கள் குழுவாக முன்பதிவு செய்தால், ஒரு நபருக்கு ₹600 சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என்று தலைமை மேற்பார்வையாளர் தெரிவித்தார். இது குழுக்களாக பயணிக்கும் யாத்ரீகர்களுக்கு கூடுதல் நன்மைகளை வழங்கும்.

IRCTC IRCTC religious train Shirdi Nashik Ujjain Darshan

