ரொம்ப கம்மி விலையில் ஷீரடி சாய்பாபா தரிசனம்.. IRCTC 3 நாள் டூர்.. எப்படி புக் செய்யலாம்?

IRCTC Shirdi Tour Package: ஐஆர்சிடிசி ஷீரடிக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு எப்படி டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம், கட்டணம் விவரம் போன்றவற்றை பார்ப்போம்.
IRCTC Shirdi Tour Package: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஷீரடியில் உள்ள சாய்பாபா கோயில் மிகவும் பிரபலமானது. சாய்பாபா கோயிலுக்கு தினமும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தறபோது மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஷீரடிக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசியின் சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம், ஹைதராபாத்தில் இருந்த ஷீரடிக்கு செல்வீர்கள். இந்த சுற்றுலா திட்டத்தில் மார்ச் 4ஆம் தேதி துவங்குகிறது. இந்த தொகுப்பு 2 இரவுகள், 3 நாட்களை உள்ளடக்கியது.
கச்சிகுடா ரயில் நிலையத்தில் இருந்து அஜந்தா விரைவு ரயில் மாலை 6.40 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 7.10 மணிக்கு நாகர்சோலை சென்றடைகிறது. அங்கிருக்கு ஷீரடிக்கு உள்ளூர் வாகனம் மூலம் செல்வீர்கள்
ஷீரடியில் ஹோட்டலில் தங்கி, மாலை 5 மணிக்கு சாய்பாபா கோயிலை தரிசனம் செய்வீர்கள். தரிசனத்தை முடித்துவிட்டு, அன்றைய தினம் இரவே 8.30 மணிக்கு நாகர்சோல் ரயில் நிலையத்திற்கு புறப்படுவீர்கள்.
அங்கு இரவு நேர ரயில் மூலம் பயணித்து, மறுநாள் காலை 9.45 மணிக்கு கச்சிகுடா ரயில் நிலையத்தை அடைவீர்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் உங்களுக்கு ரயில் டிக்கெட், மதிய உணவு, இரவு உணவு, இன்சூரன்ஸ் போன்றவை அடங்கும்.
மேலும், கோயிலுக்கான நுழைவுக் கட்டணம், தனிப்பட்ட செலவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். ஐஆர்சிடிசியின் ஷீரடி சுற்றுலாவுக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.8790 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு நபருக்கு ரூ.7110, மூன்று பேருக்கு ரூ.6940 ஆக கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஷீரடிக்கு செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் இந்த சுற்றுலா திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
மேலும், ஷீரடிக்கு செல்ல ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 040-27702407, 9701360701 என்ற எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.