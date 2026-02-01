சிவ பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்! கம்மி விலையில் 7 ஜோதிர்லிங்கம் செல்லலாம்.. IRCTC சூப்பர் ஆபர்

IRCTC Shiva Jyothirlinga Tour Package: ஐஆர்சிடிசி சிவ பக்தர்களுக்காக ஏழு ஜோதிர்லிங்களைத் தரிசிக்கும் வகையில், சிறப்பு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
IRCTC Shiva Jyothirlinga Tour Package: இதன் மூலம், ரூ.32,700 கட்டணத்தில் 7 ஜோதிர்லிங்களைத் தரிசிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐஆர்சிசி எனும் இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும சுற்றுலா கழகம் ஆன்மீக சுற்றுலா பேக்கேஜ் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அந்த வகையில், சிவ பக்தர்களுக்காக ஏழு ஜோதிர்லிங்களைத் தரிசிக்கும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது
மகாராஷ்டிராவின் புனே மாவட்டத்தில் உள்ள பீமாசங்கர் சிவன் கோயில், நாசிக் மாவட்டத்தில் உள்ள திரிம்பகேஷ்வர் சிவன் கோயில், மகாராஷ்டிராவின் க்ருஷ்ணேஷ்வர் சிவன் கோயில், உஜ்ஜனியில் உள்ள மகாகாலேஷ்வர் சிவன் கோயில், பகவான் சிவனின் பன்னிரண்டு ஜோதிர்லிங்கங்களில் நான்காவது ஜோதிர்லிங்கம் ஓம்காரேஷ்வர் கோயில், மகாராஷ்டிராவின் பீட் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பார்லி வைஜ்நாத், சிவபெருமான் கோயிலுக்கு ஐஆர்சிடிசி பேக்கேஜ் மூலம் செல்வீர்கள்
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் முதலில் புனேவுக்கு செல்வீர்கள். அங்கிருந்து பீமாசங்கர் கோயில் தொடங்கி கடைசியாக ஓம்காரேஷ்வர் கோயிலில் உங்கள் பயணத்தை நீங்கள் முடிப்பீர்கள்.
பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி வரை இந்த சுற்றுலா இருக்கும். கிட்டதட்ட 6 நாட்கள் வரை நீங்கள் ஆன்மீக தலங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் விமான டிக்கெட், தங்குமிடம், வாகனம், 7 வேளை காலை உணவு, 7 வேளை இரவு உணவு, பயண காப்பீடு, ஜிஎஸ்டி போன்றவை இடம்பெற்றுள்ளது.
மேலும், கோயில்களுக்காக நுழைவு கட்டணம், அனைத்து நாட்களிலும் மதிய உணவு உள்ளிட்டவை சுற்றுலா தொகுப்பில் இடம்பெறாது.
ஏழு ஜோதிர்லிங்களைத் தரிசிக்க ஒரு நபருக்கு ரூ.60,600, இரண்டு பேருக்கு ரூ.48,500, மூன்று நபருக்கு ரூ.46,600, படுக்கையுடன் கூடிய குழந்தைக்கு ரூ.37,600, படுக்கை இல்லாத குழந்தைக்கு ரூ.32,700 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஐஆர்சிடிசி தெரிவித்துள்ளது.
ஏழு ஜோதிர்லிங்களைத் தரிசிக்க விரும்பும் சிவ பக்தர்கள் இந்த வாய்ப்பை தவறாவீடாதீர்கள். எனவே, ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை உடனே முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.