கம்மி விலையில் அயோத்தியுடன் 4 ஆன்மீக டூர்! சூப்பர் வாய்ப்பு.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?

IRCTC Religious Tour Package: ஐஆர்சிடிசி சென்னையில் இருந்து 4 ஆன்மீக தலங்களுக்கு சுற்றுலா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
IRCTC Religious Tour Package: அயோத்தி கோயில், கயா, வாரணாசி, பிரயாக்ராஜ் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி அழைத்து செல்கிறார். அதுவும் ரொம்ப கம்மி விலைவில் சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசி எனும் இந்தியன் ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் பல்வேறு சுற்றுலா தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஆன்மீக தலங்களுக்கு குறைந்த விலையில் சுற்றலா திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், தற்போது சென்னையில் 4 ஆன்மீக தலங்களுக்கான சுற்றுலா பேக்கேஜ் திட்டத்தை ஐஆர்சிடிசி கொண்டு வந்துள்ளது. ஐஆர்சிடிசியின் சுற்றுலா திட்டத்தின் மூலம் புத்த கயா, கயா, வாரணாசி, பிரயாக்ராஜ், அயோத்தி ஆகிய இடங்களுககு அழைத்து செல்லப்படுகிறது.
சென்னையில் இருந்து அயோத்தி, பிரயாக்ராஜ், வாரணாசி மற்றும் கயாவுக்கு செல்வீர்கள். விமானம் மூலம் இந்த பயணம் இருக்கும். இந்த பயண திட்டம் மார்ச் மாதம் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, பீகார் மாநிலம் கயா மாவட்டத்தில் உள்ள மகாபோதி கோயிலை பார்வையிடுவீர்கள். மேலும், அங்குள்ள விஷ்ணுபாத் கோயிலுக்ம் செல்வீர்கள். இந்த கோயில் இது புத்தரின் முக்கியமான தளமாக கருதப்படுகிறது. இந்த கோயிலும் ஐஆர்சிடிசி பேக்கேஜில் இடம்பெற்றுள்ளது. தொடர்ந்து, கயா மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு கோயில்களிலும் சுற்றி பார்ப்பீர்கள்.
உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள வாரணாசி கோயிலுக்கும் செல்வீர்கள். வாழ்க்கையில் ஒருமுறையாவது காசிக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது அனைவருக்கும் இருக்கும். காசிக்கு உலக நாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் வந்து செல்வார்கள். காசியில் உள்ள விஸ்வநாதர் கோயில், அன்னபூர்ணா கோயிலை பார்வையீடுவீர்கள். எனவே, இந்த கோயிலை பார்வையிடுவது மிகவும் முக்கியம்.
தொடர்ந்து, பிரயாக்ராஜ், அயோத்தியில் உள்ள ராமர் கோயிலுக்கு செல்வீர்கள். அயோத்தியில் ராம் ஜென்மபூமி, ஹனுமான் காடி, உள்ளூர் கோவில்களுக்கு செல்வீர்கள். இந்த ஐந்து கோயில்களுக்கும் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் செல்வீர்கள். இதற்கான கட்டணத்தை பார்க்கையில், ஒரு நபருக்கு ரூ.46,900, இரண்டு பேருக்கு ரூ.36,200, மூன்று நபருக்கு ரூ.34,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த திட்டத்தில் விமான கட்டணம், தங்குமிடம், உள்ளூர் வாகனம், 5 வேளை காலை உணவு, 5 இரவு உணவுகள் வழங்கப்படும். மேலும், இந்த தொகுப்பில் மதிய உணவு, தரிசன டிக்கெட்டுகள், நுழைவுக் கட்டணங்கள், வீடியோ, போட்டோ கட்டணங்கள் போன்றவற்றை இடம்பெறவில்லை. எனவே, இதற்கான செலவுகளை பயணிக்க பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.