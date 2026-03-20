ஸ்ரீரங்கம், மதுரை, தஞ்சாவூர் கோயில்களுக்கு 6 நாள் டூர்! ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

IRCTC Tamil Nadu Temples Tour Package: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் தமிழகத்தில் உள்ள பிரபல கோயில்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இதற்கு எப்படி டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
IRCTC Tamil Nadu Temples Tour Package: தஞ்சாவூர், மதுரை, தனுஷ்கோடி, ராமநாதபுரம், கொடைக்கானல் ஆகிய இடங்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது.
ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இதன் மூலம் பயணிகள் கம்மி விலையில் பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுலா சென்று வருகின்றனர். அந்த வகையில், தற்போது ஐஆர்சிடிசி தமிழகத்தில் உள்ள பிரபல கோயில்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது.
ஐஆர்சிடிசி விஜயவாடாவில் இருந்து தமிழ்நாடு புகழ்பெற்ற கோயில்களுக்கு அழைத்து செல்கிறது. விஜயவாடாவில் இருந்து மேதுவாடி, தஞ்சாவூர், ராமேஸ்வரம், மதுரை, கொடைக்கானல் போன்ற இடங்களுக்கு நீங்கள் செல்லலாம். இந்த சுற்றுலா ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இத சுற்றுலா தொகுப்பு ஆறு நாட்கள், ஐந்து இரவுகளை உள்ளடக்கியது.
விஜயவாடா விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படுவீர்கள். மாலையில் திருச்சி விமான நியைத்தை வந்தடைவீர்கள். மாலையில் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு செல்வீர்கள். இரவு உணவிற்கு திருச்சியில் தங்குவீர்கள். இரண்டாம் நாள் ஹோட்டலில் காலை உணவு முடித்துவிட்டு, தஞ்சாவூருக்கு புறப்படுவீர்கள்
அங்கு பிரகதீஸ்வரர் கோயிலை பார்வையிட்டு, மதியம் ராமேஸ்வரத்திற்கு புறப்படுவீர்கள். ராமேஸ்வரத்தில் ஹோட்டலில் சென் இன் செய்து, இரவு உணவை முடித்துவிட்டு தங்குவீர்கள். மூன்றாம் நாள் ஹோட்டலில் காலை உணவு முடித்துவிட்டு, ராமநாதசுவாமி கோயில், தனுஷ்கோடி மற்றும் உள்ளூர் கோயில்களை பார்வையிடுவீர்கள்.
நான்காம் நாள் காலையில் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து மதுரைக்கு புறப்படுவீர்கள். மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை பார்வையிட்டு, கொடைக்கானலுக்கு புறப்படுவீர்கள். அங்கு இரவு ஹோட்டலில் தங்கிவிட்டு, மறுநாள் காலை பிரையன்ட் பாரக், குணா குகை, பைன் காடு, பில்லர்ஸ் ராக், கொடை ஏரி ஆகியவற்றை பார்வையிடுவீர்கள்.
ஆறாம் நாள் காலை உணவை முடித்துவிட்டு, கொடைக்கானலில் இருந்து மதுரைக்கு புறப்படுவீர்கள். ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி மாலையில் விஜயவாடவை அடைவீர்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ.51,050 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு பேருக்கு ரூ.37,900, மூன்று பேருக்கு ரூ.36,300 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 5 முதல் 11 வயதுடைய படுக்கையுடன் கூடிய குழந்தைக்கு ரூ.31,200, படுக்கை இல்லாமல் குழந்தைக்கு ரூ.27,100, 2 முதல் 4 வயது வரையிலான படுக்கை இல்லாத குழந்தைக்கு ரூ.21,450 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் உணவு, தங்குமிடம் ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கு. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.