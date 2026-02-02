கம்மி செலவில் தாய்லாந்து டூர்! ஜோடியா போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க - எப்படி புக் பண்ணலாம்?

IRCTC Thailand Tour Package: பட்ஜெட் விலையில் தாய்லாந்து செல்வதற்கான சுற்றுலா திட்டத்தை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், குறைந்த விலையில் நீங்கள் செல்லலாம்.
IRCTC Thailand Tour Package: 5 நாட்கள் தாய்லாந்தில் பல்வேறு இடங்களுக்கு நீங்கள் சுற்றுலா செல்லலாம். எனவே, இதில் எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ஐஆர்சிடிசி (IRCTC) எனப்படும் இந்திய இரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் பல்வேறு நாடுகளுக்கு பல்வேறு சுற்றுலா திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், ஐஆர்சிடிசி தாய்லாந்து சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஹைதராபாத்தில் இருந்து தாய்லாந்துக்கு நீங்கள் சுற்றுலா செல்லலாம். இது 4 இரவுகள், 5 நாட்கள் கொண்ட சுற்றுலா தொகுப்பு. இந்த சுற்றுலா பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி ஹைதராபாத்தில் தொடங்கும். விமானம் மூலம் நீங்கள் தாய்லாந்துக்கு செல்வீர்கள்.
முதல் நாள் காலை 11.30 மணிக்கு ராஜீவ் காந்த சர்வதே விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படுவீர்கள். மாலை 4.10 மணிக்கு பாங்காங் விமான நிலையத்திற்கு செல்வீர்கள். அங்கிருந்து வாகனம் மூலம் பாங்காக்கில் உள்ள ஹோட்டலுக்கு செல்வீர்கள். இரவு முழுவதும் பாங்காக்கில் இருப்பீர்கள்.
இரண்டாவது நாள் மரைன் பூங்கா, சஃபாரி வேர்ல்ட், ஷாப்பிங் போன்ற இடங்களுக்கு செல்வீர்கள். மூன்றாவது நாள் நீங்கள் பட்டாயாவுக்கு புறப்படுவீர்கள். வழியில் புத்தர் கோயிலை காணுவீர்கள். இரவு பட்டாயாவில் தங்குவீர்கள்.
நான்காவது நாள், காலை உணவுக்கு பிறகு கோரல் தீவுக்கு செல்வீர்கள். பட்டாயாவில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். ஐந்தாவது நாள், மாலை 5.10 மணிக்கு பாங்காக்கில் இருந்து விமானம் மூலம் ஹைதரபாத்துக்கு செல்வீர்கள்.
தாய்லாந்து சுற்றுலா செல்ல ஒருநபருக்கு ரூ.62,100, இரண்டு நபருக்கு ரூ.54,200, மூன்று பேருக்கு ரூ.53,800 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்ப்டடுள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் விமான டிக்கெட், தங்குமிடம், காலை உணவு, மதிய உணவு, இரவு உணவு, உள்ளூர் சுறறுலா வழிகாட்டி, பயண காப்பீடு போன்றவை அடங்கும். உணவு மெனுவில் ஒயின் போன்றவையும் அடங்கும்.
தாய்லாந்து சுற்றுலா செல்ல ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும், இந்த இணையதளத்தில் சுற்றுலா தொகுப்பின் முழு விவரங்களையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.