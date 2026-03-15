திருப்பதி, ராமேஸ்வரம், மதுரை மீனாட்சியுடன் 12 நாள் டூர்: கம்மி விலையில் 3 தரிசனம்.. IRCTC பேக்கேஜ்

IRCTC Tirupati Tour Package: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் திருப்பதி, மதுரை, ராமேஸ்வரத்திற்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இதற்கு எப்படி டிக்கெட் புக் செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
IRCTC Tirupati Tour Package: திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில், ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்கு நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்ள சூப்பரான வாய்ப்பு.
ஐஆர்சிடிசி எனும் இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. மேலும், ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டத்தையும் கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது திருப்பதி, மதுரை, ராமேஸ்வரம் சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
தக்ஷின் பாரத் யாத்ரா என்ற சிறப்பு ரயில் சுற்றலா தொகுப்பை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த தொகுப்பின் கீழ் பாரத் கௌரவ் சிறப்பு சுற்றுலா ரயில் மூலம் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்வீர்கள். இந்த சுற்றுலா ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி பஞ்சாப் மாநிலம் பிரோஸ்பூரில் இருந்து தொடங்குகிறது.
இந்த ரயில் பஞ்சாப், ஹரியானா, டெல்லி, சண்டிகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்கிறது. இந்த பயணம் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பான, வசதியான அனுபவத்தை வழங்குகிறது. பிரோஸ்பூரில் இருந்து புறப்பட்டு பதிண்டா, சிர்சா, ஹிசார் சந்திப்பு, ஜகல், துரி, லூதியானா சந்திப்பு, எஸ்ஏஎஸ் நகர், சண்டிகர், அம்பாலா கான்ட், குருக்ஷேத்ரா, கர்னல், பானிபட், டெல்லி சஃப்தர்ஜங், மதுரா சந்திப்பு, குவாலியர் சந்திப்பு வழியாக செல்கிறது.
இந்த பயணித்தின்போது, திருப்பதி ஏழுமலையான் கயில், ராமநாதசுவாமி கோயில், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை தரிசனம் செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும், கன்னியாகுமரியில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களையும் பார்வையிடுவீர்கள்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ.35,995 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கம்ஃபர்ட் வகுப்புக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.41,750 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டணம் சாதாரண வகுப்பு, மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி, இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி, முதல் வகுப்பு ஏசிக்கு ஏற்ப மாறுபடும்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் மூன்று வேளை உணவு, தங்குமிடம், பயண காப்பீடு ஆகியவறை இடம்பெற்றிருக்கும. சுற்றுலாவின் 12 நாட்களும் மூன்று வேலை உணவு வழங்கப்படும். மேலும், உங்கள் தனிப்பட்ட செலவுகளை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
திருப்பதி, மதுரை சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.