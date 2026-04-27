கம்மி விலையில் திருப்பதி டூர்: ஏழுமலையானை சீக்கிரமாக தரிசிக்கலாம்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்!

IRCTC Tirupati Tour Package Latest: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் திருப்பதிக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இதன் மூலம் நீங்கள் ஏழுமலையானை தரிசிக்க நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. மூன்று வேளை உணவுடன் ஐஆர்சிடிசி திருப்பதிக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இதற்கு எப்படி டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
IRCTC Tirupati Tour Package Latest: கோடை விடுமுறை இருப்பதால் திருப்பதியில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. இந்த நேரத்தில் ஐஆர்சிடிசி திருப்பதிக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இந்த பயணம் எப்போது, டிக்கெட் முன்பதிவு எப்படி போன்ற விவரங்களை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையான் கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். திருப்பதி சென்று வந்தால் திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். பக்தர்கள் எளிமையாக தரிசிக்க பல்வேறு தரிசனங்களை தேவஸ்தானம் வழங்கி வருகிறது. ஆனால், அனைவராலும் ஈஸியாக தரிசன டிக்கெட்டுகளை பெற முடியவதில்லை.
இதனால், பலரால் இன்னும் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இந்த நிலையில் தான், ஐஆர்சிடிசி திருப்பதி பக்தர்களுக்காக சூப்பரான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் பக்தர்களுக்காக சுற்றுலா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அதாவது, மே 1ஆம் தேதி முதல் மே 14ஆம் தேதி வரை இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் செல்லலாம். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு மும்பையில் இருந்து தொடங்குகிறது. திருப்பதி சுற்றுலா 3 இரவு, 4 நாட்களை உள்ளடக்கியது. திருப்பதி சுற்றுலாவுக்கு மும்பையின் லோக் மான்ய திலக் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் மதியம் 1.33 மணிக்கு ரேணிகுண்டா ரயில் நிலையத்திற்கு சென்றடைவீர்கள். ரேணிகுண்டாவில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக திருப்பதிக்கு செல்வீர்கள்.
அங்கு விடுதியில் தங்கிவிட்டு, மாலையில் திருப்பதி ஏழுமலையான் மற்றும் பத்மாவதி அம்மனை தரிசனம் செய்வீர்கள். தரிசனத்தை முடித்துவிட்டு, இரவு ஹோட்டலில் தங்குவீர்கள். மறுநாள் காலை காளஹஸ்தி செல்வீர்கள். பிறகு, பயணத்தின மூன்றாவது நாள் இரவு 8.50 மணிக்கு ரேணிகுண்டாவில் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் மாலை 3.55 மணிக்கு மும்பை சென்றடைவீர்கள்.
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் தரிசனத்திற்கு கட்டணமாக 3ஆம் வகுப்பு ஏசி பெட்டிற்கு ஒருவருக்கு ரூ.18,450, இருவருக்கு ரூ.13,200, மூன்று பேருக்கு ரூ.11,500 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், ஸ்லீப்பர் வகுப்பில் ஒரு பயணிக்கு ரூ.16,000, இரண்டு பேருக்கு ரூ.10,650, மூன்று பேருக்கு ரூ.8,850 என கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுப்பில் மூன்று வேளை உணவும், ரயில் டிக்கெட், தங்கும் வசதி, டிராவல் இன்சூரன்ஸ் ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும்.
மேலும், திருப்பதி, பத்மாவதி அம்மன் கோயில் தரிசனத்திற்கான கட்டணத்தை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மே மாதம் திருப்பதி செல்ல திட்டமிட்டு இருப்பவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இதற்காக நீங்கள் பிரத்யேகமாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்பு மூலமே நீங்கள் திருப்பதி ஏழுமலையானை ஈஸியாக தரிசிக்கலாம்.
ஐஆர்சிடிசியின் திருப்பதி சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கோடை விடுமுறைக்கு சூப்பராக திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க இந்த அருமையான வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.