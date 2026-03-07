13 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா.. ரொம்ப கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

IRCTC Char Dham Yatra Tour Package: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் பத்ரிநாத், கங்கோத்ரி, கேதார்நாத், யமுனோத்ரி ஆகிய இடங்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது.
IRCTC Char Dham Yatra Tour Package: 13 நாட்கள் கொண்ட இந்த சுற்றுலா திட்டத்தில், பல்வேறு ஆன்மீக தலளங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இதற்கு எப்படி டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் புக் செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு நாடுகள், மாநிலங்களுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அதுவும். கம்மி விலையில் ஆன்மீக சுற்றுலா கூட ஐஆர்சிடிசி அழைத்து செல்கிறது. அந்த வகையில், தற்போது ஆன்மீக சுற்றுலா பேக்கேஜை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசி சென்னையில் இருந்து பத்ரிநாத், கங்கோத்ரி, கேதார்நாத், யமுனோத்ரி ஆகிய இடங்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. விமானம் மூலம் சார்தம் யாத்ரா சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ் 13 நாட்களை உள்ளடக்கியது.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு மே 6ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. எனவே, பத்ரிநாத், கங்கோத்ரி, கேதார்நாத், யமுனோத்ரி செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் உடனே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். மே 6ஆம் தேதி சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து டெல்லி விமானத்தில் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
டெல்லியில் தரையிறங்கியதும் அங்கிருந்து ஹரித்வார் செல்வீர்கள். அங்கிருந்து யமுனோத்திரிக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். மேலும், உத்தரகாசி, கங்கோத்ரி, குப்தகாஷி, சீதாபூருக்கு செல்வீர்கள். குப்தகாஷி பயணத்தை முடித்த பிறகு, கேதார்நாத்துக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
தொடர்ந்து, அடுத்தடுத்து நாட்கள் மாயாபூர், ரிஷிகேஷ், பாண்டுகேஷ்வர், குப்தகாஷி ஆகிய இடங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். தொடர்ந்து, 13 நாட்கள் பல்வேறு ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். இந்த சுற்றுலா திட்டத்தில் சென்னை டெல்லி விமான கட்டணம், உள்ளூர் வாகனம், மூன்று வேளையும் உணவு, தங்குமிடம் ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும்.
மேலும், உங்களுக்கான தனிப்பட்ட செலவுகள், ஆன்மீக தலங்களுக்கான நுழைவுக் கட்டணம் ஆகியவற்றை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இதற்கான டிக்கெட் கட்டணத்தை பொறுத்தவரை, இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் ஒரு நபருக்கு ரூ.69,700, இரண்டு பேருக்கு ரூ.62,800, மூன்று பேருக்கு ரூ.61,600 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பத்ரிநாத், கங்கோத்ரி, கேதார்நாத், யமுனோத்ரி செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.