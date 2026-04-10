குமரி டூ அயோத்தி: கம்மி விலையில் ஆன்மீக சுற்றுலா.. IRCTC சம்மர் சுற்றுலா பேக்கேஜ்

IRCTC Summer Tour Package Latest: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் சுற்றுலா செல்ல கோடைக்கால சிறப்பு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 4 சுற்றுலா தொகுப்பு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
IRCTC Summer Tour Package Latest: இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் அயோத்தி, வாரணாசி, பிரயாக்ராஜ், ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார், மதுரை, கன்னியாகுமரி, திருச்சி, தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள கோயில்களை காணலாம்.
ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் சுற்றுலா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது கோடைக்கால சிறப்பு சுற்றுலா திட்டத்தை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதாவது, கோடைக் கால சிறப்பு திட்டமாக 4 பேக்கேஜ்களை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.
ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி முதல் மே 7ஆம் தேதி வரை பைத்யநாத் தாம் தர்ஷன் யாத்திரை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் மூலம் பூரி, கோனார்க், பைத்யநாத் தாம், வாரணாசி, அயோத்தி, பிரயாக்ராஜ் ஆகிய இடங்களை பார்வையிடலாம்.
இதற்கான கட்டணம் ஸ்லீப்பர் வகுப்பிற்கு ரூ.16,700, 3ம் வகுப்பு ஏசி பெட்டிக்கு ரூ.26,100, 2ம் வகுப்பு ஏசி பெட்டிக்கு ரூ.34,100 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் செகந்திராபாத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, கம்மம், விஜயவாடா, குடிவாடா, பீமாவரன், தனுகு, ராஜமுந்திரி, துவ்வாடா, விஜயநகரம் ஆகிய இடங்களில் நின்று செல்லும்.
மேலும், வைஷ்ணோ தேவி சுற்றுலா பேக்கேஜ் மே 12ஆம் தேதி முதல் மே 21ஆம் தேதி வரை இருக்கிறது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு மூலம் மதுரை, பிருந்தாவன், மாதா வைஷ்ணோ தேவி, ஹரித்வார், ரிஷிகேஷ் ஆகிய இடங்களுக்கு செல்வீர்கள். இதற்காக கட்டணம் ரூ.16,500 முதல் ரூ.25,700, 3ம் வகுப்பு ஏசி பெட்டியில் பயணிக்க ரூ.25,700, 2ம் வகுப்பு ஏசி பெட்டிற்கு ரூ.33,400 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மூன்றாவது சுற்றுலா பேக்கேஜாக, அருணாசலம் - சிதம்பரம் இடையே திவ் தக்ஷிணா யாத்திரை மே 24 முதல் மே 31ஆம் தேதி வரை இயக்கப்படுகிறது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் ராமேஸ்வரம், மதுரை, கன்னியாகுமரி, திருச்சி, தஞ்சாவூர், சிதம்பரம் ஆகிய இடங்களுக்கு சுற்றுலா செல்வீர்கள். இதற்கான கட்டணம் ரூ.14,500, 3ஆம் வகுப்பு ஏசி பெட்டிக்கு ரூ.21,700, 2ம் வகுப்பு ஏசி பெட்டிக்கு ரூ.27,900 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அயோத்தி - காசி யாத்திரை ஜூன் 3ஆம் தேதி ஜூன் 12ஆம் தேதி பூரி, கோனார்க், பைத்யநாத் தாம், வாரணாசி, அயோத்யா, பிரயாக்ராஜ் ஆகிய இடங்களை பார்வையிடலாம். இதற்கான கட்டணம் ஸ்லீப்பர் வகுப்பிற்கு ரூ.16,700, 3ம் வகுப்பிற்கு ரூ.26,100, 2ம் பெட்டி ஏசி வகுப்பிற்கு ரூ.34,100 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து சுற்றுலா பேக்கேஜ் திட்டத்திலும் காலை, மதியம், இரவு உணவும், தங்குமிடமும் வழங்கப்படும். மேலும், உள்ளூர் போக்குவரத்து, பயணக் காப்பீடும் இடம்பெற்றிருக்கும். இதற்கான டிக்கெட்டுகளை ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 9701360701, 9281030727 அல்லது 9281030759 ஆகிய எண்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.