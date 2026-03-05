English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
5 நாட்கள் ஊட்டி, குன்னூர் டூர்! கம்மி விலையில் செல்ல சூப்பர் சான்ஸ்.. IRCTC பேக்கேஜ் இதோ

IRCTC Ooty Tour Package: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் ஊட்டி, குன்னூருக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்

IRCTC Ooty Tour Package Latest: ஊட்டிக்கு  5 நாட்கள் சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம்  பட்ஜெட் விலையில் நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம்.
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சென்று சுற்றுலா திட்டத்தை  அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அதுவும் பட்ஜெட் விலையில் பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. 

அந்த வகையில், தற்போது ஊட்டிக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு  மார்ச் மாதம் வரை இருக்கும்.  இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் ஊட்டி, குன்னூருக்கு சுற்றுலாவுக்கு 5 நாட்கள் சுற்றுலா செல்லலாம். 

சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இரவு 9.05 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், மறுநாள் காலை 6.20 மணிக்கு மேட்டுப்பாளையம் ரயில் நிலையத்திற்கு சென்றடைகிறது. அங்கிருக்கு வாகனம் மூலம் ஊட்டிக்கு செல்வீர்கள்.  அங்கு ஹோட்டலுக் சென்று மதிய நேரத்தில் தொட்டபெட்டா சிகரம் மற்றும் தேயிலை அருங்காட்சியகம், தாவரவியில் பூங்கா, ஏரி போன்ற இடங்களுக்கு செல்வீர்கள்.  

மறுநாள் காலை  பைக்காரா நீர்வீழ்ச்சி, முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம், முதுமலை யானை முகாம், காட்டு சவாரி ஆகிய இடங்களை பார்வையிடுவீடுகள். தொடர்ந்து, சாலை வழியாக குன்னூருக்கு செல்வீர்கள். அங்கு சிம்ஸ் பார்க், லாம்ப்ஸ் ராக் மற்றும் டால்பின்ஸ் நோஸ் ஆகியவற்றைப் பார்வையிடுவீர்கள்.  

பின்னர், சாலை வழியாக மேட்டுப்பாளையத்தில்  மாலை 6 மணிக்கு செல்வீர்கள்.  அங்கு இரவு 8.20 மணிக்கு ரயிலில் ஏறி, மறுநாள் காவைல 6.25 மணிக்கு சென்னை வந்தடைவீர்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் ஊட்டி, குன்னூரை 5 நாட்கள் சுற்றுலா மேற்கொள்ளலாம்.  

ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்பில் ரயில் டிக்கெட், உள்ளூர் வாகனம்,  காலை உணவு ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும். மேலும், மதியம், இரவு உணவு நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அனைத்து சுற்றுலா இடங்களுக்கான நுழைவுக் கட்டணத்தையும் நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐஆர்சிடிசி ஊட்டி, குன்னூர் சுற்றுலா தொகுப்பில் ஒரு நபருக்கு ரூ.22,630, இரண்டு பேருக்கு ரூ.11,830, மூன்று பேருக்கு ரூ.9,710 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஐஆர்சிடிசி  இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.

IRCTC IRCTC tour package IRCTC Ooty Tour ooty tour package

