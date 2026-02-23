IRCTC மெகா ஐரோப்பிய டூர்: 8 நாடுகள், 1 பயணம் - டிக்கெட் விலை மற்றும் திட்டங்கள் இதோ!

Italy Tour Package: இத்தாலி கலை, வரலாறு, ஃபேஷன் மற்றும் உணவு வகைகளில் உலகளவில் புகழ்பெற்றது, அதிக எண்ணிக்கையிலான யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தளங்களை (61) கொண்டுள்ளது. கொலோசியம் போன்ற பண்டைய ரோமானிய தளங்கள், மறுமலர்ச்சி கலை, மிலனீஸ் ஃபேஷன், சொகுசு விளையாட்டு கார்கள் மற்றும் பீட்சா, பாஸ்தா, ஜெலட்டோ மற்றும் ஒயின் போன்ற உலகப் புகழ்பெற்ற உணவு வகைகள் முக்கிய ஈர்ப்புகளாகும்.
நீங்கள் இத்தாலியை ஆராய்ந்து அதன் ஃபேஷன் மற்றும் உணவு வகைகளை அனுபவிக்க விரும்பினால், IRCTC உங்களுக்கு சிறப்பான சுற்றுலா தொகுப்பை வழங்குகிறது. முழுமையான தகவல்களை அறிந்துக்கொள்வோம்.
Italy Tour Package: இத்தாலி கலை, வரலாறு, ஃபேஷன் மற்றும் உணவு வகைகளில் உலகளவில் புகழ்பெற்றது, அதிக எண்ணிக்கையிலான யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தளங்களை (61) கொண்டுள்ளது. கொலோசியம் போன்ற பண்டைய ரோமானிய தளங்கள், மறுமலர்ச்சி கலை, மிலனீஸ் ஃபேஷன், சொகுசு விளையாட்டு கார்கள் மற்றும் பீட்சா, பாஸ்தா, ஜெலட்டோ மற்றும் ஒயின் போன்ற உலகப் புகழ்பெற்ற உணவு வகைகள் முக்கிய ஈர்ப்புகளாகும்.
Italy Tour:ஐ.ஆர்.சி.டி.சி.யின் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில், ஹோட்டல் தங்குதல், உணவு, போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பல வசதிகள் அடங்கும்.
Italy Tour Cost: இந்தப் பேக்கேஜ் கட்டணம் ரூ.428,900 ஆகும். மேலும் இந்தப் பயணம் 13 இரவுகளும் 14 பகல்களும் நீடிக்கும்.
Italy Visiting Places: இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில், பாரிஸ் (பிரான்ஸ்), பிரஸ்ஸல்ஸ் (பெல்ஜியம்), ஆம்ஸ்டர்டாம் (நெதர்லாந்து), கொலோன் மற்றும் மன்ஹெய்ம் (ஜெர்மனி), சூரிச் (சுவிட்சர்லாந்து), இன்ஸ்ப்ரூக் (ஆஸ்திரியா), வெனிஸ், பிசா, புளோரன்ஸ், ரோம் மற்றும் மிலன் (இத்தாலி) போன்ற பல அழகான இடங்களைப் பார்வையிடும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
IRCTC Tour Package: IRCTCயின் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு பற்றி விரிவான தகவலைப் பெற, https://www.irctctourism.com/pacakage_description?packageCode=NCO07 என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் முழுமையான தகவல்களைப் பெறலாம்.