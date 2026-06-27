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திருச்செந்தூர் முருகனை சீக்கிரமாக தரிசக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா? IRCTC டூர் பேக்கேஜ்

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 27, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:28 PM IST

IRCTC Tiruchendur Tour: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் திருச்செந்தூர், ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி,  மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இதற்கு எப்படி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யலாம் என்பது குறித்த விவரங்களை பார்ப்போம்.

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ஐஆர்சிடிசி கம்மி விலையில் மதுரை, கன்னியாகுமரி, திருச்செந்தூர், ராமேஷ்வரத்திற்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ் ஜூலை 2 முதல் செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி வரை இருக்கும். எனவே, ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா திட்டம் மூலம் மதுரை, கன்னியாகுமரி, திருச்செந்தூர், ராமேஷ்வரத்திற்கு செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து ரயிலில் புறப்பட்டு, நாகர்கோவில் ரயில் நிலையத்திற்கு செல்வீர்கள். அங்கிருந்து உள்ளூர் வாகனம் மூலம் கன்னியாகுமரிக்கு செல்வீர்கள். கன்னியாகுமரியில் அம்மன் கோவில், த்ரீ சீ மிங்கிள் பாயிண்ட், விவேகானந்தர் பாறை நினைவகம், திருவள்ளுவர் சிலை, மகாத்மா காந்தி நினைவு மண்டபம் ஆகிய இடங்களைப் பார்வையிடச் செல்வீர்கள்.

 

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அடுத்த நாள் கன்னியாகுமரியில் சூரிய உதயத்தை பார்த்துவிட்டு,  ராமேஸ்வரத்திற்கு செல்வீர்கள். வழியில் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்வீர்கள்.  தரிசனத்தை முடித்துவிட்டு, மறுநாள் அங்கிருந்து ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்கு புறப்படுவீர்கள்.  இந்த தரிசனத்தை முடித்துவிட்டு, மதுரைக்கு செல்வீர்கள். மதுரையில் திருப்பரங்குன்றம் கோயில், திருமலை நாயக்கர் மஹால், மீனாட்சி அம்மன் கோயில் ஆகிய இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள். 

 

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இதற்கு அடுத்து, மறுநாள் அனந்தபுரி விரைவு ரயிலில் சென்னைக்கு புறப்படுவீர்கள். திருச்செந்தூர் உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்கள் சுற்றுலா கட்டணமாக ஐஆர்சிடிசி ஒரு நபருக்கு ரூ.25,470, இரண்டு பேருக்கு ரூ.13,750, மூன்று பேருக்கு ரூ.10,400 என  கட்டணாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

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ஐஆர்சிடிசி பேக்கேஜில் ரயில் டிக்கெட் கட்டணம், தங்குமிடம், உள்ளூர் வாகனம், மூன்று வேளை உணவு இடம்பெற்றிருக்கும். மேலும், உங்கள் தனிப்பட்ட செலவுகள், கோயிலுக்கான தரிசன கட்டணத்தை நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGS:
IRCTC
IRCTC Tour
Tiruchendur Temple

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