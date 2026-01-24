English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • பட்ஜெட் விலையில் தாய்லாந்து டூர்! Valentine Day ஸ்பெஷல் IRCTC பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

பட்ஜெட் விலையில் தாய்லாந்து டூர்! Valentine Day ஸ்பெஷல் IRCTC பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

IRCTC Thailand Special Valentine Package: காதலர் தினத்தையொட்டி, ஐஆர்சிடி சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் குறைந்த விலையில் தாய்லாந்து செல்லலாம்.

 

IRCTC Thailand Special Valentine Package: தாய்லாந்துக்கு குறைந்தபட்சம் சுற்றுலா கட்டணமாக ரூ.82,000  என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தாய்லாந்தின் பிரபல சுற்றுலா  இடங்களுக்கு செல்லலாம்.
1 /7

ஐஆர்சிடிசி எனும் இந்தியன் ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றம் சுற்றுலா கழகம் இந்தியா மற்றும் பல்வேறு முக்கிய நாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் குறைந்த விலையில் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் சுற்றுலா செல்லலாம். அந்த வகையில், பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி காதல் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.  

2 /7

இதனையொட்டி, ஐஆர்சிடிசி காதல் தின சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. காதல் தினத்தை சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில், ஐஆர்சிடிசி சிறப்பு தாய்லாந்து தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி வரை இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு இருக்கும்.  

3 /7

தாய்லாந்தின் மற்றும் அதன் பிரபலமான கடற்கரை அழகை இருந்து காண பயணிகளுக்கு சிறப்பாக வாய்ப்பை வழங்குகிறது.  மேலும், தாய்லாந்தின் ஸ்பா, ஷாப்பிங், தெரு ஸ்டால்கள் போன்றவற்றையும் சுற்றி பார்க்கலாம். 

4 /7

இந்த சுற்றுலா தொகுபபில் உலக புகழ்பெற்ற ஃபை ஃபை தீவுகள், புலி குகை, ரைலே கடற்கரை, இரவு சந்தைகள், கிராபியின் நான்கு சுற்றுலா தலங்களை சுற்றி பார்க்கலாம்.  இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் மூன்று நட்சத்திர ஹோட்டல்கள், 5 வேளை காலை உணவு, 6 வேளை மதிய உணவு, 6 வேளை இரவு உணவு போன்றவற்றை வழங்கப்படும்.  

5 /7

மேலும், சுற்றுலா இடங்களுக்கான  அனைத்து நுழைவு சீட்டுகளும்,  ஃபூகெட்டில் இருந்து உள்ளூர் சுற்றுலா வழிகாட்டி ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும். மேலும், விமான கட்டணம் போன்றவையும் இந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கும்.    

6 /7

தாய்லாந்து சுற்றுலா தொகுப்பிற்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ.1.02 லட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு மற்றும் மூன்று நபருக்கு ரூ.82,800, குழந்தைகள் இருந்தால் ரூ.62,500 முதல் ரூ.76,200 வரை கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.  

7 /7

தாய்லாந்து சுற்றுலா தொகுப்பில் பயணிக்க ஐஆர்சிடிசி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். முன்பதிவுக்கான நேரம் முடிவதைற்குள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

IRCTC IRCTC tour package IRCTC Thailand Tour IRCTC Valentine Tour Package Thailand Tourism

Next Gallery

Post Office PPF: மாதம் ரூ.7,000 முதலீடு செய்து ரூ.22 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் தரும் சூப்பர் திட்டம்