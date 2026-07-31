/இந்த இளம் வீரரை ஏன் இந்திய அணியில் இல்லை? தேர்வுக்குழுவை விளாசிய இர்ஃபான் பதான்!

சமீபத்தில் இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், அறிவிக்கப்பட்ட இந்திய அணியில் இந்த இளம் வீரரை ஏன் சேர்க்கவில்லை என முன்னாள் வீரர் இர்ஃபான் பதான் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி இலங்கைக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் தொடங்க இருக்கிறது. இத்தொடர் ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இந்த சூழலில், சமீபத்தில் இத்தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டது. இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவிய நிலையில், மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 33 வயதான ஆஃப் ஸ்பின்னர் சரண்ஸ் ஜெயின் இந்திய அணியில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். வலதுகை சுழற்பந்து வீச்சுடன், இடதுகையில் சிறப்பான பேட்டிங்கும் செய்யும் திறன் கொண்ட சிறந்த ஆல்ரவுண்டராக இவர் திகழ்வதால் இவருக்கு இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதேவேளையில், ஜம்மு-காஷ்மீரைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகிப் நபிக்கு அணியில் இடம் கிடைக்கும் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் தேர்வு செய்யப்படாதது ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. கடந்த ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் 60 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, ஜம்மு-காஷ்மீர் அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல மிக முக்கிய காரணமாகத் திகழ்ந்தவர் இவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில், ஆகிப் நபி புறக்கணிக்கப்பட்டது குறித்து அவரது பயிற்சியாளரும், இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரருமான இர்பான் பதான் தேர்வுக்குழு மீது தனது கடும் கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் பேசுகையில், "ஆகிப் நபியை சேர்க்காததற்கு எந்த நியாயமான காரணமும் இருப்பதாக தெரியவில்லை. தேர்வுக்குழு எந்த அடிப்படையில் வீரர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது என்பதே புரியவில்லை. ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் போதே முதன்மை பந்துவீச்சாளரான முகமது சிராஜுக்கு பதிலாக ஆகிப் நபிக்கு வாய்ப்பளித்திருக்கலாம். அதையும் பிசிசிஐ செய்யத் தவறிவிட்டது" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ரஞ்சி கோப்பை போன்ற உள்நாட்டு தொடர்களில் கடுமையாக உழைத்து ரன்களை குவித்தும் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியும் சாதிக்கும் வீரர்களுக்கு தேசிய அணியில் இடம் கிடைக்காவிட்டால், அவர்கள் எப்படி நம்பிக்கையுடன் விளையாடுவார்கள்? ஒரு சீசனிலேயே 60 விக்கெட்டுகளைச் சாய்த்து உச்சக்கட்ட பார்மில் இருக்கும் நபியிடம் பிசிசிஐ வேறு எதை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது?" என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
ஆகிப் நபியின் முதல்தர போட்டி புள்ளிவிவரங்கள்: 43 முதல்தர போட்டிகளில்18.64 சராசரியுடன் 162 விக்கெட்களை வீழ்த்தி உள்ளார். இதில் 16 முறை 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை தொடருக்கான இந்திய அணி விவரம்: சுப்மன் கில் (கேப்டன்), கே.எல். ராகுல் (துணை கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பண்ட், துருவ் ஜூரெல், தேவ்தத் படிக்கல், சாய் சுதர்ஷன், ரவீந்திர ஜடேஜா, சரண்ஸ் ஜெயின், மானவ் சுதார், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார்.