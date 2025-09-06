English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

குளிக்கும் போது செருப்பு அணிவது நல்லதா? உண்மை என்ன?

குளியலறையில் செருப்பு அணியும் பழக்கம் உங்களுக்கு உண்டா? இதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
1 /6

வெளியில் செல்லும்போது மட்டுமல்லாமல், வீட்டிற்குள்ளேயும் செருப்பு அணியும் பழக்கம் உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, குளியலறை மற்றும் கழிப்பறைகளுக்கு செல்லும்போது, செருப்பு அணிவதை பழக்கமாக வைத்துள்ளனர். 

2 /6

இது வெறும் சௌகரியத்திற்காக மட்டுமல்ல, நமது பாதுகாப்பிற்கும், சுகாதாரத்திற்கும் மிகவும் அவசியமான ஒன்று என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? குளிக்கும்போது அல்லது குளியலறையை பயன்படுத்தும்போது செருப்பு அணிவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

3 /6

குளியலறையின் தரையில் எப்போதுமே தண்ணீர் இருக்கும் என்பதால் கால் வழுக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. இதனால் குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்கள் வழுக்கி விழ அதிக வாய்ப்புள்ளது. 

4 /6

இதுபோன்ற விபத்துக்களை தவிர்க்க, நல்ல பிடிமானம் கொண்ட செருப்புகளை அணிவது மிகவும் அவசியம். இது, எதிர்பாராத விதமாக வழுக்கி விழுந்து, காயம் ஏற்படுவதிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும்.

5 /6

குளியலறையின் ஈரப்பதமான சூழல், பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை போன்ற கிருமிகள் வளர்வதற்கு மிகவும் ஏற்றதாகும். வெறும் கால்களுடன் குளியலறையைப் பயன்படுத்தும்போது, இந்த கிருமிகள் நமது கால் பாதங்களில் எளிதாக ஒட்டிக்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது.

6 /6

இது போன்ற நேரங்களில் செருப்பு அணிவது, நமது கால்களுக்கும், தரையில் உள்ள கிருமிகளுக்கும் இடையே ஒரு தடுப்பாக செயல்பட்டு, இந்த தொற்றுகளில் இருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது. எனவே, குளியலறையில் செருப்பு அணிவது நமது பாதுகாப்பையும், சுகாதாரத்தையும் உறுதி செய்யும்.

Slippers Bathroom bacteria Shoe foot

Next Gallery

மதராஸி திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல்! எவ்வளவு தெரியுமா?