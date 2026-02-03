ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு செல்கிறதா ஜனநாயகன் படம்? வெளியான முக்கிய தகவல்!

தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாவதில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது. படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிப்போய்க்கொண்டே இருப்பது ரசிகர்களிடையே கவலையடைய செய்துள்ளது.
கடந்த ஜனவரி 9-ம் தேதியே வெளியாக இருந்த ஜனநாயகன் திரைப்படம், சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால் தற்போது வரை வெளியாகவில்லை. படக்குழு சென்சார் போர்டுடன் சட்ட போராட்டம் நடத்தி வருவதால், படம் எப்போது ரிலீஸ் ஆகும் என்ற கேள்வி இருந்து வருகிறது.
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் படக்குழுவிற்கு சாதகமாக தீர்வு வழங்காத நிலையில், படம் ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதா என்ற கேள்வி எழுந்தது. இதற்கு சிபிஎஃப்சி தரப்பில், "சட்டப்படி ஒரு படத்திற்கு சான்றிதழ் வழங்கப்படும் வரை, அதன் தணிக்கை விவரங்களை வெளியிட முடியாது. அவை ரகசியமானவை" என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த டிசம்பர் 22ம் தேதியே படத்திற்கு 'U/A 16+' சான்றிதழ் வழங்க சென்சார் வாரியம் தயாராக இருந்ததாக படக்குழு தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால், சிபிஎஃப்சி சில உள்நோக்கத்துடன் வந்த ஒரு புகாரை வைத்து சான்றிதழ் வழங்குவதை நிறுத்தி வைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
படத்தில் ராணுவம் தொடர்பான காட்சிகள் இருந்தும், தணிக்கைக் குழுவில் பாதுகாப்பு துறை யாரும் இடம்பெறவில்லை என்றும், மத நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் வகையில் சில காட்சிகள் உள்ளதாக ஜனநாயகன் படத்திற்கு எதிராக புகார் அளிக்கப்பட்டது தான் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்க தாமதம் என்று கூறப்படுகிறது.
முதலில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி படத்திற்கு 'U/A' சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவிட்டார். ஆனால், இதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டில், இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு அந்த உத்தரவை ரத்து செய்தது. சென்சார் போர்டு தரப்பு விளக்கத்தைக் கேட்காமல் தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டது தவறு என்று கூறி, வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தற்போது, படக்குழுவினர் வழக்கை வாபஸ் பெற்றுவிட்டு, ரிவைசிங் கமிட்டியை அணுக முடிவெடுத்துள்ளதாக வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. ஆனால், தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் இதுவரை அப்படி எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. படம் குறித்த எந்த ஒரு அப்டேட்டும் இல்லாததால் ரசிகர்கள் கவலையில் இருந்து வருகின்றனர்.