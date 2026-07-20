/எம்பாபே பெற்ற கோல்டன் பூட் முழுவதும் தங்கமா? பித்தளையா? முக்கிய தகவல்

Kylian Mbappe : உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் எம்பாபே வென்ற தங்க காலணி மதிப்பு என்ன? முழு விவரம் இங்கே
Kylian Mbappe : கிலியன் எம்பாபே வென்ற கோல்டன் பூட் என்ற இந்த விருதின் மதிப்பு எவ்வளவு, தங்க காலணி முழுவதும் தங்கத்தால் செய்யப்பட்டதா? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் எம்பாப்பே (Kylian Mbappe) 8 போட்டிகளில் விளையாடி 10 கோல்களை அடித்ததுடன், 4 கோல்கள் அடிப்பதற்கும் உதவியாக இருந்தார். இதன் மூலம் அவர் தொடரின் அதிகபட்ச கோல் அடித்த வீரருக்கான தங்கக் காலணி விருதைத் தட்டிச் சென்றார்.
கோல்டன் பூட் என்ற இந்த விருதின் மதிப்பு எவ்வளவு, தங்க காலணி முழுவதும் தங்கத்தால் செய்யப்பட்டதா? என்பது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இந்த விருதை ஃபிஃபா அமைப்பிற்காக ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த அடிடாஸ் நிறுவனம் வடிவமைத்து வழங்குகிறது. இது முழுக்க முழுக்க சுத்தமான தங்கத்தால் செய்யப்பட்டது அல்ல.
இதற்கு காரணம், சுத்தமான தங்கம் மிகவும் மென்மையானது மற்றும் எடை அதிகமுள்ளது. காலணி வடிவிலான இந்த பெரிய விருதை முழுத் தங்கத்தில் செய்தால் அது எளிதில் சேதமடைய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வலிமையான பித்தளை உலோகத்தைப் பயன்படுத்தி, அதன் மேல் தங்கம் பூசப்படுகிறது.
இந்தத் தங்கக் காலணி விருது முழுக்க முழுக்கத் தங்கத்தால் ஆனது அல்ல. இது பித்தளையால் செய்யப்பட்டு, அதன் மேல் தங்க முலாம் பூசப்பட்டது. எனவே, இதன் உலோக மதிப்பு என்று பார்த்தால் சில லட்சங்கள் மட்டுமே வரும்.
ஆனால், இந்த விருதை ஒரு வீரர் வெல்லும்போது அவருடைய சந்தை மதிப்பு (Market Value) பல மடங்கு உயர்கிறது. நைக் (Nike), அடிடாஸ் (Adidas) போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் அவர்களுக்குக் கோடிக்கணக்கில் விளம்பர ஒப்பந்தங்களை வழங்கும்.
மேலும், பல நாடுகள் மற்றும் கிளப் அணிகள் உலகக்கோப்பையில் தங்கக் காலணி வெல்லும் தங்கள் நாட்டு வீரர்களுக்கு ரூ.5 கோடி முதல் ரூ.15 கோடி வரை சிறப்புப் போனஸ் தொகையாக வழங்குகின்றன.