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எம்பாபே பெற்ற கோல்டன் பூட் முழுவதும் தங்கமா? பித்தளையா? முக்கிய தகவல்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 20, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:05 AM IST

Kylian Mbappe : உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் எம்பாபே வென்ற தங்க காலணி மதிப்பு என்ன? முழு விவரம் இங்கே

 

Kylian Mbappe : கிலியன் எம்பாபே வென்ற கோல்டன் பூட் என்ற இந்த விருதின் மதிப்பு எவ்வளவு, தங்க காலணி முழுவதும் தங்கத்தால் செய்யப்பட்டதா? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

 

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உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் எம்பாப்பே (Kylian Mbappe) 8 போட்டிகளில் விளையாடி 10 கோல்களை அடித்ததுடன், 4 கோல்கள் அடிப்பதற்கும் உதவியாக இருந்தார். இதன் மூலம் அவர் தொடரின் அதிகபட்ச கோல் அடித்த வீரருக்கான தங்கக் காலணி விருதைத் தட்டிச் சென்றார். 

 

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கோல்டன் பூட் என்ற இந்த விருதின் மதிப்பு எவ்வளவு, தங்க காலணி முழுவதும் தங்கத்தால் செய்யப்பட்டதா? என்பது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

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இந்த விருதை ஃபிஃபா அமைப்பிற்காக ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த அடிடாஸ் நிறுவனம் வடிவமைத்து வழங்குகிறது. இது முழுக்க முழுக்க சுத்தமான தங்கத்தால் செய்யப்பட்டது அல்ல. 

 

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இதற்கு காரணம், சுத்தமான தங்கம் மிகவும் மென்மையானது மற்றும் எடை அதிகமுள்ளது. காலணி வடிவிலான இந்த பெரிய விருதை முழுத் தங்கத்தில் செய்தால் அது எளிதில் சேதமடைய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வலிமையான பித்தளை உலோகத்தைப் பயன்படுத்தி, அதன் மேல் தங்கம் பூசப்படுகிறது.

 

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இந்தத் தங்கக் காலணி விருது முழுக்க முழுக்கத் தங்கத்தால் ஆனது அல்ல. இது பித்தளையால் செய்யப்பட்டு, அதன் மேல் தங்க முலாம் பூசப்பட்டது. எனவே, இதன் உலோக மதிப்பு என்று பார்த்தால் சில லட்சங்கள் மட்டுமே வரும்.

 

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ஆனால், இந்த விருதை ஒரு வீரர் வெல்லும்போது அவருடைய சந்தை மதிப்பு (Market Value) பல மடங்கு உயர்கிறது. நைக் (Nike), அடிடாஸ் (Adidas) போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் அவர்களுக்குக் கோடிக்கணக்கில் விளம்பர ஒப்பந்தங்களை வழங்கும். 

 

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மேலும், பல நாடுகள் மற்றும் கிளப் அணிகள் உலகக்கோப்பையில் தங்கக் காலணி வெல்லும் தங்கள் நாட்டு வீரர்களுக்கு ரூ.5 கோடி முதல் ரூ.15 கோடி வரை சிறப்புப் போனஸ் தொகையாக வழங்குகின்றன.

 

TAGS:
Kylian Mbappe
Golden Boot
FIFA Golden Boot

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