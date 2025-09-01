நடிகை நிவேதா பெத்துராஜின் காதலன் இவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரரா? முழு விவரம்!

Nivetha Pethuraj Boyfriend A Billionaire: நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் காதலன் யார் தெரியுமா? என்ற கேள்வி சமூக வளைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
Nivetha Pethuraj Boyfriend A Billionaire: நிவேதா பெத்துராஜ் பகிர்ந்த புகைப்படங்கள், ஒரு புதிய காதல் கதையை வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டுவந்துள்ளன. குறிப்பாக, அவரின் காதலன் ஒரு பெரும் கோடீஸ்வரர் என்பது இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயமாகும்.
காதலின் வெளிப்பாடு: நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் தனது காதலை ரசிகர்களிடம் மறைத்து வைக்காமல், இன்ஸ்டாகிராமில் ரஜித் இப்ரானுடன் புகைப்படங்களை பகிர்ந்தார். இதனால் அவர் காதலன் யார் என்ற ஆர்வம் அனைவரிடமும் உருவானது. நிவேதாவின் திறந்த வெளிப்பாடு, அவரது ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தியும், பெரும் வரவேற்பை பெற்றதுமாக அமைந்தது.
ரஜித் இப்ராமன் யார்? ரஜித் இப்ரான் துபாயில் வசிக்கும் பிரபல வணிக நபர். அவருக்கு வணிகத்தில் தனித்த அடையாளம் உண்டு. குறிப்பாக supercars மீது அதிக ஆர்வம் கொண்டவர். அவரது செழிப்பு வாழ்க்கை முறை மற்றும் லக்ஷுரி ஸ்டைல், நிவேதாவின் வாழ்க்கை முறையுடன் இயல்பாகவே பொருந்துகிறது என்பதால், இவர்களின் இணைப்பு அதிகம் பேசப்படுகிறது.
காதல்: நிவேதா இதற்கு முன்பு தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையைப் பற்றி வெளிப்படையாக எதையும் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால், இந்த முறை காதலை பொதுவாக அறிவித்திருப்பது ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது. இதனால், அவர் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் தொழில்வாழ்க்கையும் சமநிலையில் கொண்டு செல்கிறார் என்பதும் தெளிவாகிறது.
நிச்சயதார்த்தம்: இருவரும் விரைவில் நிச்சயதார்த்தம் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்கான தயாரிப்புகள் தொடங்கி விட்டதாக நெருங்கிய வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன. நிவேதா தானே உறுதிப்படுத்தியதால், ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர். இந்த உறவு அடுத்த கட்டமாக செல்லும் தருணத்தில், அவர்களின் வாழ்க்கையில் புதிய அத்தியாயம் தொடங்குகிறது.
திருமணம்: அவர்களின் நிச்சயதார்த்தம் அடுத்த மாதம் அக்டோபரில் நடைபெற வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. திருமணம் வரும் ஜனவரியில் மிகப்பெரிய விழாவாக நடைபெற இருக்கிறது. இருவரின் குடும்பங்களும் இந்த உறவை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். நிச்சயதார்த்தம் மற்றும் திருமணம் பற்றிய செய்தி வெளிவந்தவுடன், ரசிகர்களிடையே உற்சாகம் பெருகியுள்ளது.
ரசிகர்களின் உற்சாகம்: நிவேதா-ரஜித் உறவுத்தகவல் வெளிவந்ததும், ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அவர்களின் புகைப்படங்கள் வைரலாக பரவ, ரசிகர்கள் பெருமிதம் கொள்கின்றனர். “அழகான ஜோடி” என்று பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர். அவர்களின் இணைப்பு சினிமா ரசிகர்களுக்குப் பெரும் சந்தோஷத்தை அளித்துள்ளது.
தனிப்பட்ட வாழ்க்கை: நடிகை வாழ்க்கையில் வெற்றிகரமாக இருந்த நிவேதா, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் உறுதியான முடிவை எடுத்திருக்கிறார். இந்த காதல் கதை, ரசிகர்களுக்கு உண்மையான காதல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை காட்டுகிறது. தொழிலிலும், குடும்பத்திலும், காதலிலும் முன்னேறி வரும் அவர், ரசிகர்களின் இதயத்தில் தனி இடத்தைப் பெற்றுள்ளார்.