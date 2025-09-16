English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பையில் இருந்து விலகுகிறதா பாகிஸ்தான் அணி? வெளியான உண்மை!

Is Pakistan Withdrawing From Asia Cup: ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இருந்து பாகிஸ்தான் அணி வெளியேறுகிறதா? உண்மை என்ன? அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 
ஆசிய கோப்பை தொடர் செப்டம்பர் 09ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. 

இதுவரை இத்தொடரில் 8 போட்டிகளில் நடைபெற்ற முடிந்துள்ளது. மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நேற்று முன்தினம் செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி நடைபெற்றது. 

இப்போட்டியில் இந்திய அணியின் பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாத பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 127 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 15.5 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டி அபார வெற்றி பெற்றது. இப்போட்டி பல சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. 

போட்டி முடிந்தவுடன் இந்திய அணி வீரர்கள் யாரும் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுக்கு கைக்குலுக்கவில்லை. இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் ஒர் எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்கிறது.   

அதாவது, போட்டி முடிந்தவுடன் இரு அணி வீரர்களும் கைக்குலுக்க வேண்டாம் என நடுவர் ஆண்டி பைக்ராஃப்ட் கூறியதாக தெரிகிறது. நடுவரின் இந்த செயலை கண்டித்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம், நடுவரை தொடரில் இருந்து நீக்க வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால், நாங்கள் யுஏஇ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இருந்து விலகி விடுவோம் என எச்சரித்துள்ளது.   

ஒருவேளை பாகிஸ்தான் அணி யுஏஇ அணிக்கு எதிரான போட்டியை புறக்கணித்தால், அவர்கள் இத்தொடரில் இருந்து வெளியேறும் சூழல் ஏற்படும். இது நடந்தால், தொடரில் மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தும்   

ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தலைவராக பாகிஸ்தானை சேர்ந்த மோஷின் நக்விதான் இருக்கிறார். அதனால் அவர் நடுவர் ஆண்டி பைக்ராஃப்ட்பை தொடரில் இருந்து நீக்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

