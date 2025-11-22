திருமணமான 30 நாளில் 2 மாத கர்ப்பம்! இது சாத்தியமா? மருத்துவர் சொன்ன புது விஷயம்

Is Possible To Get Pregnant Within A Month: திருமணமான 30 நாட்களில் கர்ப்பமடைய முடியுமா என்பது குறித்து மருத்துவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். இதுபற்றி இங்கு பார்ப்போம்.
திருமணத்திற்கு பிறகு பெண்களின் உடலில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படக் கூடும். அதே நேரத்தில், திருமணமான ஒரு மாதத்தில் சில பெண்கள் கருத்தரித்து வருகின்றனர். ஆனால், பல வருடங்கள் ஆனாலும், சில பெண்கள் கருத்தரிக்க முடிவதில்லை. இதில், சமீபத்தில் ஒரு பெண் மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது, ஒன்றரை மாதம் கர்ப்பமாக இருந்துள்ளார். இது அவருக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது.
அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு தான் திருமணம் நடந்துள்ளது. அவர் திருமணத்தன்று தான் உடலுறவு கொண்டதாகவும் அவர் மருத்துவரிடம் தெரிவித்து இருந்தார். திருமணமான 30 நாட்களில் சந்தேகத்துடன் மருத்துவமனைக்கு அவர் சென்றிருக்கிறார். அப்போது, அவர் ஒன்றரை மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பதாக கூறினார்.
ஸ்கேன் முடிவுகள் பெண்ணை குழப்பத்திலும் அதிர்ச்சியிலும் ஆழ்த்தின. சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்ட ஒரு காணொளியில், அவர் மருத்துவரிடம் தான் 30 நாட்களுக்கு முன்புதான் திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், அவர்களின் திருமண இரவில் முதல் முறையாக உடலுறவு கொண்டதாகவும் கூறியுள்ளார்.
பரிசோதனைக்குப் பிறகு, ஸ்கேன் செய்ததில் ஒன்றரை மாதம் கர்ப்பமாக இருந்துள்ளார். எனவே, திருமணமான 30 நாட்களில் கருத்தரிக்க முடியுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதற்கு மருத்துவர் பதிலளித்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், கருத்தரித்த நாளிலிருந்து கர்ப்ப வயது கணக்கிடப்படுவதில்லை. அதற்கு பதிலாக, பெண்ணின் கடைசி மாதவிடாய் காலத்தின் (LMP) முதல் நாளிலிருந்து மருத்துவர்கள் கர்ப்பத்தைக் கணக்கிடுகிறார்கள்.
இது கர்ப்பகால வயது என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது, கருத்தரிப்பு சோதனை என்பது கடைசி மாதவிடாய் நடந்து 4 வாரங்களுக்கு பிறகு தான், உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஆனால், நீங்கள் கடைசி மாதவிடாய் நடந்த ஒரு வாரத்திற்குள் கருத்தரித்து இருப்பீர்கள். இருப்பினும், அது 4 வாரங்களுக்கு பிறகு தான் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
கருவின் வயது 1.5 மாதங்கள் எனக் காட்டினால், அந்தப் பெண் 1.5 மாதங்களுக்கு முன்பு கருத்தரித்துவிட்டதாக அர்த்தமல்ல. அதாவது, அவளுக்கு மாதவிடாய் வந்து சுமார் ஆறு வாரங்கள் கடந்துவிட்டன. அதாவது, அந்த பெண் திருமணத்தின் இரவு அல்லது திருமணத்திற்குப் பிறகு தனது கணவருடன் உடலுறவு கொண்ட உடனேயே கருத்தரித்திருக்கலாம்.
இதனால், அந்த பெண் திருமணமான ஒரு மாதத்தில் ஒன்றரை மாதம் கருத்தரித்து இருக்கலாம் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. எனவே, திருமணமான 30 நாட்களில் பெண்கள் கருத்தரிப்பது சாத்தியம் என்பது கூறியுள்ளார்.