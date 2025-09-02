மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசு இலவச லேப்டாப் கொடுக்கிறதா? உண்மை இதுதான்

Free laptop scheme : மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசு லேப்டாப் வழங்குவதாக பரவும் தகவலுக்கு, மறுப்பு வெளியாகயுள்ளது.
Free laptop scheme : மத்திய அரசு, மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் கொடுக்கும் திட்டம் என பரப்பப்படும் தகவலுக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறது.
Free laptop scheme : வாட்ஸ்அப் மற்றும் சமூகவலைதளங்களில் அண்மைக்காலமாக மத்திய அரசின் மாணவர்களுக்கான லேப்டாப் திட்டம் 2025 என்ற பெயரில் ஒரு செய்தி பரவிக்கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு மத்திய அரசு விளக்கமளித்துள்ளது.
வாட்ஸ்அப் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவும் "மாணவர்களுக்கான லேப்டாப் திட்டம் 2025" என்ற செய்தி முற்றிலும் போலியானது. மத்திய அரசு அத்தகைய எந்த திட்டத்தை அறிவிக்கவில்லை என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகாரப்பூர்வ மறுப்பு: இந்த வதந்திகள் குறித்து பிரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ (PIB) மற்றும் அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்வி குழுமம் (AICTE) போன்ற அரசு அமைப்புகள் ஏற்கனவே பலமுறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன.
இப்போது கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்திலும், இந்திய அரசு "மாணவர்களின் லேப்டாப் திட்டம் 2025" என்ற பெயரில் மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்களை வழங்குவதாக பரவும் செய்தி உண்மை இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுபோன்ற செய்திகள் தனிப்பட்ட தகவல்களைத் திருடும் நோக்கத்துடன் பரப்பப்படுகின்றன. அதில் உள்ள இணைப்புகளைக் கிளிக் செய்வதன் மூலமாகவோ அல்லது உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களைப் பகிர்வதன் மூலமாகவோ நீங்கள் நிதி மோசடிகளில் சிக்கிக்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது
மத்திய அரசின் பெயரில் இதுபோன்று எந்த திட்டமும் இல்லை என்றாலும், சில மாநில அரசுகள் மாணவர்களுக்கு இலவச மடிக்கணினிகளை வழங்கும் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகின்றன.
உதாரணமாக, தமிழக அரசு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. விரைவில் இதுதொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிடவும் உள்ளது.
எனவே, எந்த ஒரு திட்டமாக இருந்தாலும், அது சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அல்லது அறிவிப்புகளைச் சரிபார்ப்பது அவசியம்.
அடையாளம் தெரியாத தளங்களிலிருந்து வரும் செய்திகள் அல்லது இணைப்புகளை பொதுமக்கள் நம்ப வேண்டாம். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் (ஆதார் எண், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், கடவுச்சொல் போன்றவை) எதையும் யாருடனும் பகிர வேண்டாம்.
எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசு வலைத்தளங்கள் அல்லது செய்தி ஆதாரங்கள் மூலம் மட்டுமே தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவும் என மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.