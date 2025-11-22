கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.1000 டாஸ்மாக்கிற்கு செல்கிறதா? இதோ ரிப்போர்ட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.1000 டாஸ்மாக்கிற்கு செல்கிறதா? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்..
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு அரசு மாந்தோறும் 1.15 கோடி பெண்களுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுக்கிறது. விரைவில் இந்த திட்டத்தில் இன்னும் சில லட்சம் பெண்கள் புதிதாக சேர்க்கப்பட உள்ளனர்.
இந்த சூழலில், இந்தப் பணத்தை மக்கள் நேரடியாக டாஸ்மாக்கிற்கு கொண்டு செலவு செய்கிறார்கள் என எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ச்சியாக குற்றம் சாட்டி வந்த நிலையில், அதற்கு தமிழ்நாடு அரசு முழு விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறது.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் மாநில திட்டக்குழு ஆய்வு நடத்தி ஒரு ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் கலைஞர் மகளிர் தொகை திட்டத்தில் அரசு வழங்கும் ஆயிரம் ரூபாயை எதற்காக செலவழிக்கிறார்கள் என்ற விவரம் தெரிய வந்துள்ளது.
மிகவும் ஏழ்மையான நிலையில் இருக்கும் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களும், 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களும் மருத்துவச் செலவுக்கும், மருந்துகள் வாங்குவதற்கும் தமிழ்நாடு அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.1000 பெரும் உதவியாக இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
மாநில திட்டக்குழு ஆய்வின்படி, தமிழ்நாட்டின் கிராமப்புறங்களில் 39% பயனாளிகளும், நகர்ப்புறங்களில் 35% பயனாளிகளும் மகளிர் உரிமைத்தொகை பணத்தை மருந்துகளை வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
வறிய நிலையில் இருக்கும் குடும்பங்கள் தங்களுக்கு பிடித்தமான உணவுகள், ஆரோக்கியமான காய்கறிகளுக்கு கூடுதலாக செலவு செய்கின்றனர். குழந்தைகளுக்கு பிடித்த உணவுகளை சமைத்து கொடுக்க இந்த ஆயிரம் ரூபாய் உதவியாக இருக்கிறது.
இந்த ஆயிரம் ரூபாயைக் கொண்டு அதிக காய்கறிகள், அதிக மளிகைப் பொருட்கள், தரமான அரிசி மற்றும் அதிக பால் ஆகியவற்றை தங்கள் குடும்பங்களுக்கு பெண்கள் வாங்குகின்றனர்.
மேலும், கடன்களை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கும், எல்பிஜி சிலிண்டர் வாங்குதல், மொபைல் போன்களை ரீசார்ஜ் செய்தல், பெண்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் அரசு கொடுக்கும் இந்த மகளிர் உரிமைத்தொகையை பயன்படுத்துகின்றனர்.
விரும்பிய இடங்களுக்கு பயணிக்கவும், தேவையான மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்குவதற்கும் தமிழ்நாடு அரசின் மகளிர் உரிமைத் தொகை பேருதவியாக இருப்பதாக பெண்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த தகவல் எல்லாம் மாநில திட்டக்குழு நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
எதிர்க்கட்சிகள் வெறுமனே டாஸ்மாக்கிற்கு மட்டுமே மகளிர் உரிமைத்தொகை செல்கிறது என குற்றச்சாட்டு வைத்து வரும் நிலையில், அந்த விமர்சனங்களுக்கு பதிலடியாக மாநில திட்டக்குழுவின் ஆய்வறிக்கை அமைந்துள்ளது.