'வெங்காரம்' உயிருக்கு ஆபத்தா.. உடல் எடை குறைக்க உதவுமா? விளக்கிய மருத்துவர்!

Vengaram Health Risks: உடல் எடையை குறைக்க பலரும் பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், யூடியூப் பார்த்து பெண் ஒருவர் வெங்காரம் சாப்பிட்டு உயிரிழந்துள்ளார்.
Vengaram Health Risks: இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, பலருக்கும் வெங்காரம் என்றால் என்ன? இதனை சாப்பிட்டால் உயிருக்கே ஆபத்தை ஏற்படுத்துமா என்ற கேள்விகள் பலருக்கும் எழுகிறது. எனவே, அதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
மதுரையில் யூடியுப்பை பார்த்து உடல் பருமனை குறைப்பதற்காக வெங்காரம் சாப்பிட்ட கல்லூரி மாணவி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். வெங்காரம் சாப்பிட்ட சிறிது நேரத்திலேயே அவருக்கு வாந்தி வயிற்றுபோக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு வந்த பெண், தற்போது உயிரிழந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியது.
இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து பலருக்கும் வெங்காரம் பற்றிய கேள்வி எழுந்துள்ளது. வெங்காரம் (Borax/ Borate) என்பது சோடியம் டெட்ராபோரேட் (Sodium Tetraborate) வெள்ளை நிறத்தில், கற்கண்டு போன்ற வடிவத்தில் இருக்கும் ஒரு கனிம உப்பு. இது துவர்ப்பு சுவையுடையது, சோடியம் போரேட் என வேதியியல் ரீதியாக அழைக்கப்படுகிறது.
இது தங்கம் உருக்கவும், சில குறிப்பிட்ட மருத்துவ முறைகளில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பின்பே மிகக் குறைந்த அளவில் பயன்படுத்தப்படுவதாகும். ஆனால், அதனைப் பற்றிய புரிதல் இன்றி வாங்கிச் சாப்பிட்டதே மாணவியின் உயிரிழப்புக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது.
வெங்காரம் என்பது Borox என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகிறது. இது சோடியம் டெட்ராபோரேட் கொண்டு வெள்ளை நிறத்தில் கற்கண்டு வடிவத்தில் இருக்கும். இது துவர்ப்பு சுவை கொண்டுள்ளது. இது தங்கம் உருக்கவும், வீட்டைச் சுற்றியுள்ள கறைகள், பூஞ்சை அகற்றவும் உதவுகிறது.
மேலும், பூச்சிகளையும் அழிக்க உதவுகிறத. இந்த வெங்காரம் சுத்திகரிக்கப்பட்டு, அலங்கார பொருட்களுக்கு உபயோகிக்கப்படுகிறது. இது மனிதர்கள் சாப்பிடுவது உயிருக்கு ஆபத்து என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். அதாவது, வெங்காரத்தை உட்கொள்வது உடலுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.
இதனை மருத்துவரின் பரிந்துரை இல்லாமல் எடுக்கவே கூடாதாம். இருப்பினும், இதனை எந்த அளவுக்கு உட்கொள்ளலாம் என்ற விகிதமும் இருக்கிறது. அதாவது, 1 முதல் 3 வயது குழந்தைகள் 3 மில்லி கிராமம், 4 -8 வயது குழந்தைகள் 6 மி.கிராம், 9 - 13 வயது குழந்தைகள் 11 மில்லி கிராம், 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் 17 மில்லி கிராம் வரை எடுக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. இது உடல் எடையை குறைக்காது என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். வெங்காரத்தை சாப்பிடுவது வாந்தி, மயக்கம், வயிற்றுப்போக்கு, சிறுநீரக பாதிப்பு, ஹார்மேன் பிரச்னை, தோல் பிரச்னை, கண் எரிச்சல், தலைவ, காய்ச்சல், மூக்கில் ரத்த வடியலாம் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.
அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும்போது மரணம் கூட ஏற்படலாம் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். எனவே, வெங்காரத்தை எக்காரணம் கொண்டு சாப்பிடக் கூடாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. (பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)