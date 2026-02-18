English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்

சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்

Navapanchama Yogam Predictions: பிப்ரவரி 17 சூரிய கிரகணத்தினால் உருவாகும் நவபஞ்சம யோகம், முடங்கிக்கிடந்த தொழிலை உச்சத்துக்கு கொண்டு செல்லும். ரிஷபம் முதல் மீனம் வரை 5 ராசிகளின் தலையெழுத்தையே மாற்றப்போகிறது.

Surya Grahanam Lucky Zodiac Signs: 2026 பிப்ரவரி 17-ல் நிகழும் சூரிய கிரகணத்தின் போது, குரு மற்றும் புதன் பகவான் இணைந்து உருவாக்கும் 'நவபஞ்சம யோகம்' காரணமாக ஐந்து குறிப்பிட்ட ராசிகளின் வாழ்வில் ஏற்படப்போகும் அதிரடி மாற்றங்கள் மற்றும் ரிஷபம், மிதுனம், கன்னி, தனுசு மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளுக்கு தொழில், செல்வம் மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் கிடைக்கப்போகும் அபரிமிதமான பலன்கள் இதில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
1 /10

இன்னைக்கு நாம பார்க்கப்போற விஷயம் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான மற்றும் ஆச்சரியமான ஒரு வானியல் மாற்றத்தைப் பத்திதான். பொதுவாவே சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொன்னாலே பலருக்கும் ஒருவிதமான பயம் கலந்த தயக்கம் இருக்கும், ஆனா இந்த முறை நடக்கப்போற இந்த கிரகணமானது ஒரு சில ராசிகளுக்கு அவங்க வாழ்க்கையையே தலைகீழா புரட்டிப் போடக்கூடிய அளவுக்கு, அதாவது ஒரு பாசிட்டிவான மாற்றத்தைக் கொடுக்கப்போகுதுன்னு தான் சொல்லணும்.

2 /10

சாதாரணமா ஒரு கிரகத்துக்கும் இன்னொரு கிரகத்துக்கும் இடையில 5 அல்லது 9-வது இடத்துல தொடர்பு ஏற்படும்போதுதான் இந்த நவபஞ்சம யோகம் உருவாகும். அந்த வகையில, நேற்று பிப்ரவரி 17-ம் தேதி அதிகாலை 2:59 மணிக்கே புதனுக்கும் குருவுக்கும் இடையில அந்த 120 டிகிரி கோணத்துல இந்த யோகம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதனால 12 ராசிகளுக்குமே ஏதோ ஒரு வகையில நன்மைகள் இருந்தாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட 5 ராசிகளுக்கு மட்டும் அதிர்ஷ்டம்ங்கறது கதவைத் தட்டப்போறது உறுதி. அது எந்தெந்த ராசிகள்னு கொஞ்சம் விவரமாக பார்த்திடலாம்.

3 /10

ஜோதிட ரீதியா பார்த்தோம்னா, இந்த நேரத்துல அறிவுக்கு அதிபதியான புத பகவானும், குருவருளை வாரி வழங்கக்கூடிய குரு பகவானும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்பவே சிறப்பான ஒரு பார்வையில அமர்ந்து, 'நவபஞ்சம யோகம்' அப்படிங்கிற ஒரு உன்னதமான ராஜயோகத்தை இன்னைக்கு உருவாக்குறாங்க.

4 /10

முதல்ல நம்ம பட்டியல்ல வர்றது ரிஷப ராசிதான். இந்த நவபஞ்சம யோகம் ரிஷப ராசிக்காரங்களுக்கு குறிப்பா பண விஷயத்துல ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்திரத்தன்மையை, அதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பேஸ்மெண்ட்டை அமைச்சுக்கொடுக்கப் போகுது. நீங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல உங்களுடைய உழைப்புக்கு இவ்வளவு நாளா அங்கீகாரம் கிடைக்கலையேன்னு வருத்தப்பட்டிருந்தீங்கன்னா, இனி அந்த கவலை வேண்டாம்; மேலதிகாரிகளோட பாராட்டும், அதற்கேத்த மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ரமோஷனும் உங்களைத் தேடி வரும். நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்களா இருந்தா, புதுசா பார்ட்னர்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லாட்டி தொழிலை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இந்த நேரத்துல ரொம்பவே சாதகமா அமையப்போகுது.

5 /10

அடுத்ததா மிதுன ராசி... உங்க ராசிநாதன் புதன் ஆதிக்கம் செலுத்துறதால, இந்த யோகம் உங்களுக்கு ஒரு இரட்டிப்பு பலனைத் தரப்போகுதுன்னே சொல்லலாம். இதுவரைக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு முக்கியமான முடிவெடுக்க முடியாம குழப்பத்துல இருந்தீங்கன்னா, இனி தெளிவான ஒரு முடிவை எடுப்பீங்க. குறிப்பா, கடந்த காலத்துல நீங்க எங்கெல்லாம் பணத்தை விட்டுக்கொடுத்தீங்களோ அல்லது எங்கெல்லாம் நஷ்டத்தைச் சந்திச்சீங்களோ, அந்த இழந்த செல்வங்கள் எல்லாமே ஏதோ ஒரு ரூபத்துல உங்க கைக்கு வந்து சேரும். வருமானம் வர்றதுக்கான புது புது வழிகள் தானாவே திறக்கும்.

6 /10

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த யோகம் ஒரு வரப்பிரசாதம்னு தான் சொல்லணும். உங்களுடைய ஹார்ட் வொர்க்குக்கு ஏத்த ஒரு சரியான பலன், அதாவது ஒரு கௌரவமான பதவி உயர்வு கிடைக்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் இப்பவே தெரிய ஆரம்பிக்கும். வருமானம் அதிகரிக்குற அதே நேரத்துல, இவ்வளவு நாளா எகிறிக்கிட்டு இருந்த செலவுகள் எல்லாமே இனி உங்க கண்ட்ரோலுக்கு வரும். அதையும் தாண்டி, ரொம்ப நாளா ஆரோக்கியத்துல இருந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் விலகி, உடல் நலம் ரொம்பவே புத்துணர்ச்சியா இருக்கப்போகுது.

7 /10

தனுசு ராசிக்கு அதிபதியே குரு பகவான் தான் அப்படிங்கறதுனால, இந்த குரு-புதன் சேர்க்கை உங்களுக்கு ஒரு அசாத்தியமான தன்னம்பிக்கையைத் தரும். இதுநாள் வரைக்கும் உங்க காரியங்கள்ல ஒரு முட்டுக்கட்டை விழுந்துகிட்டே இருந்திருக்கலாம், "ஏன்டா இப்படி நடக்குது?"ன்னு நீங்க சலிச்சுப் போயிருக்கலாம். ஆனா இனி பாருங்க, அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாமே டக்கு டக்குன்னு விலகி, வேலைகள் ரொம்ப வேகமா முடியும். புதுசா ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சரியான ஐடியாஸும், அதற்கான வழிகாட்டுதலும் இந்த நேரத்துல கச்சிதமா கிடைக்கும்.

8 /10

கடைசியா மீன ராசி... இந்த நவபஞ்சம யோகம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மன அமைதியையும், பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும் கொண்டு வரப்போகுது. குறிப்பா நீங்க ஆன்மீகம், ஆராய்ச்சி அல்லது படிப்பு சம்பந்தமான துறையில இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய அளவுல லாபம் காத்திருக்கு. குடும்பத்துல கணவன்-மனைவிக்குள்ள இருந்த சின்ன சின்ன ஊடல்கள் மறைஞ்சு, ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். உறவினர்களோட உறவு மேம்படும், மொத்தத்துல குடும்பமே ஒரு சந்தோஷமான சூழல்ல இருக்கும்.

9 /10

இப்ப நாம பார்த்தது எல்லாமே கிரக நிலைகளை வச்சு சொல்லப்படுற பொதுவான பலன்கள் தான். உங்களோட தனிப்பட்ட ஜாதகத்துல கிரகங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதை பொறுத்து இந்த பலன்கள்ல சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம். ஆனா ஒட்டுமொத்தமா பார்க்கும்போது, இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஒரு பொற்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னே சொல்லலாம்!

10 /10

இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Solar Eclipse 2026 Navapanchama Yogam Zodiac predictions Astrology Forecast Lucky zodiac signs

Next Gallery

ரூ.60,000 கொடுக்கும் தமிழக அரசு.. புனித பயணம் செல்பவர்கள் சூப்பர் அறிவிப்பு.. முழு விவரம்