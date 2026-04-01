SRH அணிக்கு பெரிய தலைவலி... காயத்தால் விலகும் முக்கிய வீரர் - பலவீனமாகும் பௌலிங்

IPL 2026, SRH vs KKR: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி, கேகேஆர் அணியை நாளை (ஏப். 2) எதிர்கொள்கிறது. இதில் கேப்டன் இஷான் கிஷனுக்கு பிளேயிங் 11-ஐ தேர்வு செய்வதில் பெரும் சிக்கல் எழுந்துள்ளது.
19வது ஐபிஎல் சீசன் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. அனைத்து அணிகளும் தலா 1 லீக் போட்டியில் விளையாட உள்ளன. நாளை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை (ஏப். 2) கொல்கத்தாவில் எதிர்கொள்கிறது.
அஜிங்கயா ரஹானே தலைமையிலான கேகேஆர் அணியும், இஷான் கிஷன் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் அதன் முதல் போட்டியில் தோல்வியையே தழுவின. எனவே முதல் வெற்றியை ருசிக்க இரு அணிகளும் முட்டிமோதும்.
கேகேஆர் அணியை பொருத்தவரை பிளேயிங் 11 காம்பினேஷனில் பெரியளவில் மாற்றம் இருக்காது. கேகேஆர் பந்துவீச்சு மட்டுமே படு சுமாராக இருந்தது. நாளை கொல்கத்தாவில் சுழலுக்கு சாதகமான, மெதுவான ஆடுகளத்தை அமைத்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக கேகேஆர் வியூகம் அமைக்க வாய்ப்புள்ளது.
கேகேஆர் அணியை விட சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் பந்துவீச்சுதான் மிக மிக மோசமாக உள்ளது. கடந்த போட்டியில் ஜெயதேவ் உனத்கட், டேவிட் பெய்ன், ஹர்ஷல் பட்டேல், இஷன் மலிங்கா, ஹர்ஷ் தூபே ஆகியோர் பிரீமியம் பந்துவீச்சாளர்களாக இருந்தனர். இவர்கள் அனைவரின் எகானமியும் கடந்த போட்டியில் மிக மோசமாக இருந்தது.
இந்நிலையில், பாட் கம்மின்ஸ் உடற்தகுதிபெறும் வரை, வலுவான வலதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர் தேவை. அதுவும் உனத்கட், பெய்ன் என இரு இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் உள்ளனர். பிளேயிங் 11இல் பிரைடன் கார்ஸை எஸ்ஆர்ஹெச் அணி விளையாட வைக்க வேண்டும் என குரல்கள் ஒலிக்கின்றன.
முதல் போட்டியிலேயே பிரைடன் கார்ஸ் விளையாட இருந்தார். ஆனால் அவர் பயிற்சியின் போது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக முதல் போட்டியில் விளையாடவில்லை. இதனாலேயே இஷான் மலிங்காவுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவரும் கடுமையாக சொதப்பிவிட்டார்.
பிரைடன் கார்ஸ் விளையாடும்பட்சத்தில் அவரால் பவர்பிளே ஓவரிலும், டெத் ஓவரிலும் பந்துவீச முடியும். பேட்டிங்கிலும் அவரால் ஓரளவு பங்களிக்க முடியும். பேட் கம்மின்ஸ் வரும்போது இவரோ அல்லது பெய்னோ ஒருவர் நீக்கப்படலாம். பிரைடன் கார்ஸ் ஒருவேளை செட்டாகிவிட்டால் அவரை நீக்க நிச்சயம் எஸ்ஆர்ஹெச் யோசிக்கும்.
நாளைய போட்டியில் பிரைடன் கார்ஸ் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் இன்னும் தனது காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடையவில்லை என Cricbuzz செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. ஒருவேளை அவர் நடப்பு தொடர் முழுவதும் தவறவிடவும் வாய்ப்புள்ளது என தகவல்கள் கூறுகின்றன. இதனால், கேகேஆர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் கார்ஸ் விளையாடமாட்டார் என்பது தெரிகிறது. அவருக்கு பதில் இஷன் மலிங்கா தொடர்ந்து விளையாடுவார் எனலாம்.