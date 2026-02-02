English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இஷான் கிஷன் vs சஞ்சு சாம்சன்: டி20ஐல் யார் ஒஸ்தி...?

இஷான் கிஷன் vs சஞ்சு சாம்சன்: டி20ஐல் யார் ஒஸ்தி...?

Ishan Kishan vs Sanju Samson: சர்வதேச டி20ஐ கிரிக்கெட் போட்டியை பொருத்தவரை, இஷான் கிஷன் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோரின் புள்ளிவிவரங்களை இங்கு வரிசையாக காணலாம்.
1 /8

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் பிரதான ஓபனராக இருந்தவர் சஞ்சு சாம்சன். அவருக்கு பேக்-அப்பாக இஷான் கிஷன் இருந்தார். ஆனால் இந்த நியூசிலாந்து டி20ஐ தொடர் அனைத்தையும் தலைகீழாக மாற்றிவிட்டது.  

2 /8

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் திலக் வர்மா காயம் காரணமாக இஷான் கிஷன் நம்பர் 3 இடத்தில் விளையாடினார். 4 இன்னிங்ஸில் 215 ரன்களை குவித்தார். ஆனால், சஞ்சு சாம்சன் ஓப்பனிங்கில் களமிறங்கிய 5 இன்னிங்ஸில் 46 ரன்களை மட்டுமே அடித்தார்.   

3 /8

சஞ்சு சாம்சனின் இந்த திடீர் பார்ம் அவுட் காரணமாக, டி20 உலகக் கோப்பையில் அவரது இடத்திற்கு பெரும் ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது. திலக் வர்மா காயத்தில் இருந்து மீண்டுவிட்டார். பயிற்சி போட்டிகளில் விளையாடுகிறார். அவர் இந்திய அணிக்குள் வரும் சஞ்சு அல்லது இஷான் ஒருவர்தான் ஓபனிங்கில் இறங்க முடியும். அதில் தற்போதைய பார்ம் காரணமாக இஷான் கிஷனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.   

4 /8

இந்நிலையில், சர்வதேச டி20 அரங்கில் இஷான் கிஷன் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோரின் புள்ளிவிவரங்களை இங்கு காணலாம். இதில் யார் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார்கள் என்பதை ஒப்பிடலாம்.  

5 /8

மொத்த ரன்கள்: இஷான் கிஷன் 36 டி20ஐ போட்டிகளில் 1011 ரன்களை, 137.92 என்ற ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் அடித்துள்ளார். சஞ்சு சாம்சன் 57 டி20ஐ பேட்டிகளில் 1078 ரன்களையே அடித்துள்ளார், ஸ்ட்ரைக் ரேட் 147.46 ஆகும்.  

6 /8

இஷான் கிஷன் 2023ஆம் ஆண்டு நவம்பருக்கு பிறகு சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போதுதான் இந்திய அணிக்குள் வந்துள்ளார். சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி தொடரில் 10 இன்னிங்ஸில் 517 ரன்களை அடித்து, அத்தொடரில் அதிக ரன்களை குவித்த வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றார். இவர் தலைமையில் ஜார்க்கண்ட் அணி SMAT தொடரை வென்றது. சஞ்சு சாம்சன் 2025இல் 15 டி20ஐ போட்டியில் 222 ரன்களை, 126.85 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் அடித்தார், சில போட்டிகளில் மிடில் ஆர்டரில் விளையாடினார்.  

7 /8

ஐபிஎல் 2025: இவர் 14 போட்டிகளில் விளையாடி 354 ரன்களை, 152.58 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் அடித்துள்ளார். சஞ்சு சாம்சன் 9 போட்டிகளில் விளையாடி 285 ரன்களை, 140.39 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் அடித்தார்.   

8 /8

இதன்மூலம், சமீபத்திய பார்ம் மற்றும் போட்டி அணுகுமுறை ஆகியவற்றில் சஞ்சு சாம்சனை விட இஷான் கிஷன் முன்னணி வகிக்கிறார். சஞ்சு சாம்சன் அதிக அனுபவத்தை பெற்றிருக்கிறார். இவற்றை வைத்து பார்த்தால் டி20 உலகக் கோப்பையிலும் சஞ்சு சாம்சனை விட இஷான் கிஷனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம். 

Sanju Samson Ishan Kishan T20I Stats Team India

Next Gallery

பல் துலக்காமல் தண்ணீர் குடிக்கலாமா கூடாதா? மருத்துவர்கள் சொல்வது..