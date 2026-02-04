ITR காலக்கெடு யாருக்கெல்லாம் நீட்டிக்கப்படுள்ளது? பட்ஜெட் உரையில் நிதி அமைச்சர் கூறியது என்ன?

Extended ITR Deadline: ஆகஸ்ட் 31 வரை யார் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்யலாம்? பட்ஜெட்டில் வந்த முக்கிய செய்தி என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
ITR Deadline News: பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதி வரையிலான நீட்டிக்கப்பட்ட வருமான வரித் தாக்கல் காலக்கெடு அனைத்து வரி செலுத்துவோருக்கும் பொருந்துமா? இந்த சந்தேகம் பலருக்கு உள்ளது. இந்த நன்மை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில பிரிவினருக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
2026 பட்ஜெட்டில் ஐடிஆர் காலக்கெடு நீட்டிப்பு பற்றி அறிவிக்கப்பட்டது முதல் அது குறித்த பல கேள்விகள் பலருக்கு எழுந்த வண்ணம் உள்ளன.
உச்சபட்ச வரித் தாக்கல் காலத்தில் ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்காக அரசாங்கம் ஒரு படிநிலையான தாக்கல் கால அட்டவணையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் இந்த நன்மை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில பிரிவினருக்கு மட்டுமே பொருந்தும். நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது பட்ஜெட் உரையின் போது இதைத் தெளிவுபடுத்தினார். குறிப்பிட்ட சில வரி செலுத்துவோருக்கு மட்டுமே கூடுதல் நேரம் வழங்கப்படும் என்றும், பெரும்பாலான தனிநபர்கள் ஏற்கனவே உள்ள காலக்கெடுவையே பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.
சம்பளம் பெறும் வரி செலுத்துவோர் மற்றும் ITR-1 அல்லது ITR-2 படிவங்களைத் தாக்கல் செய்யும் தனிநபர்கள் தங்கள் வருமான வரிக் கணக்குகளை ஜூலை 31 ஆம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்தக் குழுவினருக்கு எந்த நீட்டிப்பும் அளிக்கப்படவில்லை. அதாவது, ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் சம்பளம், வட்டி அல்லது மூலதன ஆதாயங்கள் மூலம் வருமானம் ஈட்டும் தனிநபர்கள் தங்கள் வரிக் கணக்குகளை முன்பைப் போலவே திட்டமிட்டு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதி காலக்கெடு தணிக்கை செய்யப்படாத வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் சில அறக்கட்டளைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். 2026 பட்ஜெட் ஆவணம் மற்றும் வருமான வரித் துறையால் வெளியிடப்பட்ட FAQ -இன் படி, இந்த நீட்டிப்பு 2025 ஆம் ஆண்டு வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 263(1)(c) இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வேறுவிதமாகக் கூறினால், தணிக்கை தேவைப்படாத வணிகங்கள் அல்லது தொழில்களை நடத்தும் வரி செலுத்துவோர், தகுதியுள்ள அறக்கட்டளைகளுடன் சேர்ந்து, இப்போது ஜூலை மாதத்திற்குப் பதிலாக ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதிக்குள் தங்கள் வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்யலாம்.
வருவாய் அல்லது வரவுகள் தணிக்கை வரம்பிற்குக் கீழே உள்ள வணிகங்கள் மற்றும் தொழில் வல்லுநர்கள் தணிக்கை செய்யப்படாத நிறுவனங்களில் அடங்குவர்.
இவர்கள் பொதுவாக சிறு வணிகங்கள், பகுதி நேரப் பணியாளர்கள் மற்றும் தொழில் வல்லுநர்கள் ஆவர். இவர்களது வருவாய் ரூ. 1 கோடிக்குக் குறைவாக இருக்கும். அல்லது அனுமான வரிவிதிப்பைத் தேர்வுசெய்தால் ரூ. 2-3 கோடி வரை இருக்கலாம்.
இந்த வரி செலுத்துவோர் தங்கள் கணக்குகளைத் தணிக்கை செய்யத் தேவையில்லை என்பதால், அவர்களுக்கு சற்று நீண்ட கால அவகாசம் வழங்குவதன் மூலம் பயனடைய முடியும் என்று அரசாங்கம் நம்புகிறது. மேலும், அறக்கட்டளைகள் என்பது தொண்டு, மத அல்லது தனிப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக அமைக்கப்படும் சட்டப்பூர்வ நிறுவனங்கள் ஆகும். இவற்றில் தணிக்கை தேவைப்படாதவை ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதி தாக்கல் காலக்கெடுவின் கீழ் வருகின்றன.
முன்னதாக, இந்த வரி செலுத்துவோருக்கான கடைசி தேதி ஜூலை 31 ஆக இருந்தது. இணக்கத்தை எளிதாக்கவும், கடைசி நேர அவசரத்தைக் குறைக்கவும், வரவிருக்கும் வருமான வரிச் சட்டக் கட்டமைப்பின் கீழ் சுமூகமான தாக்கல் செய்ய அனுமதிக்கவும் அரசாங்கம் இப்போது அதை ஆகஸ்ட் 31 வரை நீட்டித்துள்ளது.
புதிய காலக்கெடு 2026–27 நிதியாண்டு முதல் பொருந்தும். வருமான வரிச் சட்டம், 2025-இன் கீழ் செய்யப்பட்ட திருத்தங்கள் ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும். இதேபோன்ற மாற்றங்கள், 2026–27 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்காக, தற்போதுள்ள வருமான வரிச் சட்டம், 1961-இலும் செய்யப்பட்டுள்ளன. சுருக்கமாகச் சொன்னால், வரி விகிதங்களை மாற்றாமல், வரி இணக்க நடைமுறைகளை எளிமையாகவும் நிர்வகிக்கக்கூடியதாகவும் மாற்றுவதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கமாகும்.