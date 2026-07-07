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ITR Filing 2026-27: வருமான வரி போர்ட்டலில் முக்கிய மாற்றம், இதில் கவனம் தேவை மக்களே!!

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 07, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:03 PM IST

ITR Filing 2026-27: ஆன்லைன் தாக்கல் தளத்தில் புதிய சேர்க்கை வரி செலுத்துவோர் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, முன்பு வரிக்கு உட்படாத பணத்தின் மீது இது எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது குறித்த கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

Income Tax Return Filing: இம்முறை, ஆன்லைன் இணையதளத்தில் (portal) செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு முக்கிய மாற்றம் வரி தாக்கல் செய்வோரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ஆன்லைன் தாக்கல் தளம் மற்றும் JSON பயன்பாட்டு மென்பொருளில் (utility) 'வருமானம் அல்லாத வரவுகள்' (Receipts not in the nature of income) என்ற புதிய பகுதியை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

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வருமான வரி கணக்கு தாக்கல்

வரி செலுத்துவோருக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. இம்முறை, ஆன்லைன் இணையதளத்தில் (portal) செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு முக்கிய மாற்றம் வரி தாக்கல் செய்வோரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. வருமான வரித் துறையானது, ஆன்லைன் தாக்கல் தளம் மற்றும் JSON பயன்பாட்டு மென்பொருளில் (utility) 'வருமானம் அல்லாத வரவுகள்' (Receipts not in the nature of income) என்ற புதிய பகுதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதை பற்றி இங்கே காணலாம்.

 

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வருமான வரி கணக்கு

மதிப்பீட்டு ஆண்டு (Assessment Year) 2026-27-க்கான வருமான வரி கணக்கு (ITR) தாக்கல் செய்யும் பணி தொடங்கியுள்ளது; நாடு முழுவதும் வரி செலுத்துவோர் இப்பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆன்லைன் தாக்கல் தளத்தில் இந்த புதிய சேர்க்கை வரி செலுத்துவோர் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, முன்பு வரிக்கு உட்படாத பணத்தின் மீது இது எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது குறித்த கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

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புதிய பத்தியைச் சேர்ப்பதற்கான காரணம்

இந்தச் சமீபத்திய மாற்றத்திற்கு என்ன காரணம்? இதை பற்றி வரி நிபுணர்கள் விளக்கியுள்ளனர். இந்தப் புதிய பத்தியானது வரி செலுத்துவோரின் வரிச் சுமையை அதிகரிக்கும் நோக்கம் கொண்டதல்ல. மாறாக, வரிக்கு உட்பட்ட வருமானத்தின் கீழ் வராத நிதியைத் தனிநபர்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தனிப்பட்ட தகவல் தெரிவிக்கும் பகுதியாக இது செயல்படுகிறது.

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ஆன்லைன் வரி தாக்கல்

குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்தப் புதிய பத்தி அதிகாரப்பூர்வ ITR படிவங்களிலோ அல்லது அரசாங்கம் அறிவித்த PDF பதிப்புகளிலோ காணப்படவில்லை. இது ஆன்லைன் தாக்கல் தளம் மற்றும் டிஜிட்டல் பயன்பாட்டு மென்பொருளில் மட்டுமே உள்ளது.

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புதிய பத்தியில் வழங்கப்பட வேண்டிய தகவல்கள்

வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்ட வருமானத்தை மட்டுமே முன்பு தெரிவிக்க வேண்டியிருந்த நிலை இப்போதும் தொடர்கிறது என்று வரி நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இருப்பினும், வருமானம் போலத் தோன்றினாலும் வரிக்கு உட்பட்ட வருமானத்திற்கான அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்யாத நிதியைக் கண்டறிவதே இந்தப் புதிய பத்தியை அறிமுகப்படுத்தியதன் நோக்கமாகும்.

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வரவுகள் குறித்த விவரங்கள்

இப்பகுதியில் வரி செலுத்துவோர் பல்வேறு வரவுகள் குறித்த விவரங்களை வழங்க வேண்டும். அவற்றுள் பின்வருவன அடங்கும்.

 

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வரவுகள் குறித்த விவரங்கள்

1. வங்கி அல்லது தனிநபரிடமிருந்து பெறப்பட்ட கடன்கள். 2. வாரிசுரிமை மூலம் பெறப்பட்ட பணம் அல்லது உயில் மூலம் பெறப்பட்ட சொத்துக்கள். 3. தனிப்பட்ட உடைமைகளை விற்பதன் மூலம் பெறப்பட்ட பணம். 4. கிராமப்புற விவசாய நிலத்தை விற்பதன் மூலம் கிடைத்த லாபம். 5. திருமணப் பரிசுகள் மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பரிசுகள் (இவை தொடர்ந்து வரி விலக்குக்கு உட்பட்டவை).

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வரி நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

வரி நிபுணர்கள், இந்தப் பத்தியை நிரப்பும்போது கவனமாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்துகிறார்கள். திருமணப் பரிசுகள், உறவினர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பரிசுகள் மற்றும் கடன் தொகைகள் போன்ற வரி விலக்குக்குரிய ஆதாரங்களைத் தவிர்த்து, வரிக்கு உட்பட்ட வருமானமாகத் தகுதி பெறாத நிதியை மட்டுமே இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள். இப்பத்தி இணையதளத்தில் மட்டுமே காணப்படுவதால், இந்தத் தகவல் இல்லாமல் வருமான விவர அறிக்கைகளைச் (returns) சமர்ப்பிக்க முடியுமா என்பது உறுதியற்றதாகவே உள்ளது.

TAGS:
itr
Income tax return
ITR Filing

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