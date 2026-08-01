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ITR தாக்கல்: வரி செலுத்துவோருக்கு வருமான வரித்துறை முக்கிய செய்தி

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 01, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:02 PM IST

Income Tax Return: இதுவரை காலக்கெடு நீட்டிப்பு எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை. கடந்த ஆண்டு சில சூழ்நிலைகள் காரணமாக வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டது.

Income Tax Return: கட்டாயமாக வருமான வரி அறிக்கை (ITR) தாக்கல் செய்வதற்கான மிக முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று, உங்கள் மொத்த வருமானம் அடிப்படை விலக்கு வரம்பை விட அதிகமாக இருப்பது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட பிற நிபந்தனைகளை நீங்கள் பூர்த்தி செய்தால், இந்த வரம்பிற்குக் குறைவான வருமானம் உள்ளவர்கள் வருமான வரி அறிக்கை தாக்கல் செய்வதிலிருந்து விலக்கு பெறலாம்.

Income Tax Return1/7

வருமான வரி கணக்குகள்

2026-27 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான (2025-26 நிதியாண்டு) வருமான வரி கணக்குகள் (ITR), 2026 ஜூலை 31-க்குள் 5.9 கோடிக்கும் அதிகமாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக வருமான வரித் துறை இன்று தெரிவித்துள்ளது.

 

Income Tax Department2/7

வருமான வரித்துறை

'எக்ஸ்' சமூக ஊடகத் தளத்தில், அதிகாரப்பூர்வ 'Income-Tax India' கணக்கு வெளியிட்ட பதிவில், "வரி செலுத்துவோரே, உங்களுக்கு நன்றி! ஜூலை 31-க்குள் 2026-27 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான 5.9 கோடிக்கும் அதிகமான வருமான வரி கணக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன! உங்கள் நம்பிக்கையும், உரிய நேரத்தில் விதிமுறைகளைப் பின்பற்றும் தன்மையுமே இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ஆற்றலை அளிக்கின்றன," என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Will ITR Filing Deadline be extended3/7

காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதா?

இதுவரை காலக்கெடு நீட்டிப்பு எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை. கடந்த ஆண்டு சில சூழ்நிலைகள் காரணமாக வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஆண்டு, கணக்கு தாக்கல் செய்யும் காலக்கெடுவுக்கு முன்னதாகவே இணையதளத்தின் (portal) உள்கட்டமைப்பில் மேம்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அரசு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது; குறிப்பாக, ஒரு நாளைக்கு 1 கோடி கணக்குகள் வரை கையாளும் திறன் இதில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ITR Filing4/7

ஐடிஆர் தாக்கல்

எனவே, தற்போதைய தாக்கல் செய்யும் போக்கு ஜூலை 31 காலக்கெடுவை நீட்டிப்பதற்கான அவசியத்தை ஆதரிக்கவில்லை என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். அதிக அபராதம் மற்றும் தாமதக் கட்டணங்களைத் தவிர்க்க, உங்கள் வருமான வரி கணக்கை விரைவில் தாக்கல் செய்வது நல்லது.

Income Tax Return5/7

வருமான வரி கணக்கு

2026 ஜூலை 31-க்குள் யார் வருமான வரி கணக்கை (ITR) தாக்கல் செய்ய வேண்டியிருந்தது? ITR-1 (சஹஜ்) மற்றும் ITR-2 படிவங்களைப் பயன்படுத்தும் வரி செலுத்துவோர், தாமதக் கட்டணம் மற்றும் அபராதம் இன்றி வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு ஜூலை 31 (வெள்ளிக்கிழமை) நள்ளிரவுடன் முடிவடைந்தது. நீங்கள் இன்னும் அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால், உங்கள் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய உடனடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இதுவே சிறந்த நேரம்.

Income Tax Return6/7

வருமான வரி கணக்கு

குறிப்பிடத்தக்க வகையில், தணிக்கைக்கு (audit) உட்படத் தேவையில்லாத தனிநபர்களுக்கு மட்டுமே ஜூலை 31 காலக்கெடு பொருந்தும். இத்தகைய வரி செலுத்துவோரில் பெரும்பாலான சம்பளம் பெறும் ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அடங்குவர்; இவர்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வீட்டுச் சொத்துக்கள், வட்டி, ஈவுத்தொகை (dividends), மூலதன ஆதாயம் அல்லது பிற ஆதாரங்கள் மூலம் வருமானம் இருக்கலாம்.

Tax Payers7/7

வரி செலுத்துவோருக்கு முக்கிய தகவல்

அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, காலக்கெடு முடியும் வரை 5.9 கோடிக்கும் அதிகமான கணக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அபராதம், வட்டி மற்றும் விதிமுறை இணக்கம் தொடர்பான அறிவிப்புகளைத் தவிர்க்க வரி செலுத்துவோர் தங்கள் கணக்குத் தாக்கல் செய்வதை விரைந்து முடித்ததை இது காட்டுகிறது.

TAGS:
Income tax return
itr
ITR Filing

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