/ITR Filing Deadline: ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 31, அக்டோபர் 31... யாருக்கு எந்த காலக்கெடு?

ITR Filing Deadline 2026: முதலில், இந்த ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்படும் வருமான வரி கணக்கு 'மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27'-க்கானது, 'வரி ஆண்டு 2026-27'-க்கானது அல்ல என்பதை வரி செலுத்துவோர் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
ITR Filing Deadline 2026: வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய அனைவருக்கும் ஒரே காலக்கெடு இல்லையா? ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 31, அக்டோபர் 31... உங்களுக்கான காலக்கெடு எது? உடனே இங்க தெரிஞ்சிக்கோங்க!
வருமான வரி கணக்கு (ITR) தாக்கல் செய்யும் காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், காலக்கெடு, பொருந்தக்கூடிய படிவங்கள், புதிய தகவல் வெளிப்படுத்தல் விதிமுறைகள் மற்றும் ஆவணத் தேவைகள் குறித்து வரி செலுத்துவோர் மத்தியில் குழப்பம் நிலவுகிறது.
ஜீ பிசினஸ்' (Zee Business) உடனான உரையாடலில், வரி நிபுணர்களான சுனில் கார்க் மற்றும் விமல் ஜெயின் ஆகியோர், மதிப்பீட்டு ஆண்டு (AY) 2026-27-க்கான வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு முன் வரி செலுத்துவோர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய மாற்றங்களை விளக்கினர். அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.
காலக்கெடு தொடர்பான குழப்பத்தை விளக்கிய வரி நிபுணர் சுனில் கார்க், வரி செலுத்துவோர் முதலில் 'மதிப்பீட்டு ஆண்டு' (Assessment Year) மற்றும் 'வரி ஆண்டு' (Tax Year) ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார்.
"முதலில், இந்த ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்படும் வருமான வரி கணக்கு 'மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27'-க்கானது, 'வரி ஆண்டு 2026-27'-க்கானது அல்ல என்பதை வரி செலுத்துவோர் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். 'வரி ஆண்டு 2026-27'-க்கான கணக்கு அடுத்த ஆண்டுதான் தாக்கல் செய்யப்படும். முன்பு வரி செலுத்துவோருக்கு ஜூலை 31, அக்டோபர் 31 மற்றும் நவம்பர் 30 ஆகிய மூன்று முக்கிய காலக்கெடு தேதிகள் இருந்தன. இந்த ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி கூடுதல் காலக்கெடுவாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பளம், ஓய்வூதியம், வட்டி அல்லது பிற வழிகளில் வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கும், வணிக வருமானம் இல்லாதவர்களுக்கும், வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதி ஜூலை 31, 2026 ஆகவே தொடர்கிறது. ஜூலை 31-ம் தேதியன்று ஏற்படும் நெரிசலைக் குறைப்பதற்காகவே ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி என்ற காலக்கெடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், இது முக்கியமாக வணிக வருமானம் அல்லது தொழில்முறை வருமானம் கொண்ட, ஆனால் வரி தணிக்கைக்கு (tax audit) உட்படத் தேவையில்லாத வரி செலுத்துவோருக்குப் பொருந்தும் என்றும் நிபுணர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
"வணிக வருமானம் உள்ளவர்கள், சுயதொழில் செய்பவர்கள் மற்றும் வரி தணிக்கை தேவைப்படாத சிறு வணிகர்கள் ஆகியோருக்கு ஆகஸ்ட் 31 காலக்கெடுவாக அமையும்.
இருப்பினும், கணக்குகள் தணிக்கை செய்யப்பட வேண்டிய வரி செலுத்துவோருக்கு அக்டோபர் 31-ம் தேதியே தொடர்ந்து காலக்கெடுவாக இருக்கும். அதேவேளையில், 'பரிமாற்ற விலை நிர்ணய அறிக்கைகள்' (transfer pricing reports) தொடர்பான வழக்குகளுக்கு நவம்பர் 30 காலக்கெடுவாக இருக்கும்.
வரி செலுத்துவோர் இந்த விவரங்களை கருத்தில்கொண்டு தங்களுக்கான காலக்கெடுவிற்குள் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.