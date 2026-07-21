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ITR Filing Deadline: ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 31, அக்டோபர் 31... யாருக்கு எந்த காலக்கெடு?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 21, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:55 PM IST

ITR Filing Deadline 2026: முதலில், இந்த ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்படும் வருமான வரி கணக்கு 'மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27'-க்கானது, 'வரி ஆண்டு 2026-27'-க்கானது அல்ல என்பதை வரி செலுத்துவோர் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

ITR Filing Deadline 2026: வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய அனைவருக்கும் ஒரே காலக்கெடு இல்லையா? ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 31, அக்டோபர் 31... உங்களுக்கான காலக்கெடு எது? உடனே இங்க தெரிஞ்சிக்கோங்க!

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ஐடிஆர் தாக்கல்

வருமான வரி கணக்கு (ITR) தாக்கல் செய்யும் காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், காலக்கெடு, பொருந்தக்கூடிய படிவங்கள், புதிய தகவல் வெளிப்படுத்தல் விதிமுறைகள் மற்றும் ஆவணத் தேவைகள் குறித்து வரி செலுத்துவோர் மத்தியில் குழப்பம் நிலவுகிறது.

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வருமான வரி கணக்கு தாக்கல்

ஜீ பிசினஸ்' (Zee Business) உடனான உரையாடலில், வரி நிபுணர்களான சுனில் கார்க் மற்றும் விமல் ஜெயின் ஆகியோர், மதிப்பீட்டு ஆண்டு (AY) 2026-27-க்கான வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு முன் வரி செலுத்துவோர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய மாற்றங்களை விளக்கினர். அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.

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வருமான வரி கணக்கு

காலக்கெடு தொடர்பான குழப்பத்தை விளக்கிய வரி நிபுணர் சுனில் கார்க், வரி செலுத்துவோர் முதலில் 'மதிப்பீட்டு ஆண்டு' (Assessment Year) மற்றும் 'வரி ஆண்டு' (Tax Year) ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார்.

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மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27 வருமான வரி கணக்கு தாக்கல்

"முதலில், இந்த ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்படும் வருமான வரி கணக்கு 'மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27'-க்கானது, 'வரி ஆண்டு 2026-27'-க்கானது அல்ல என்பதை வரி செலுத்துவோர் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். 'வரி ஆண்டு 2026-27'-க்கான கணக்கு அடுத்த ஆண்டுதான் தாக்கல் செய்யப்படும். முன்பு வரி செலுத்துவோருக்கு ஜூலை 31, அக்டோபர் 31 மற்றும் நவம்பர் 30 ஆகிய மூன்று முக்கிய காலக்கெடு தேதிகள் இருந்தன. இந்த ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி கூடுதல் காலக்கெடுவாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Income Tax Return: July 31 Deadline5/8

வருமான வரி கணக்கு: ஜூலை 31 காலக்கெடு

சம்பளம், ஓய்வூதியம், வட்டி அல்லது பிற வழிகளில் வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கும், வணிக வருமானம் இல்லாதவர்களுக்கும், வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதி ஜூலை 31, 2026 ஆகவே தொடர்கிறது. ஜூலை 31-ம் தேதியன்று ஏற்படும் நெரிசலைக் குறைப்பதற்காகவே ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி என்ற காலக்கெடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், இது முக்கியமாக வணிக வருமானம் அல்லது தொழில்முறை வருமானம் கொண்ட, ஆனால் வரி தணிக்கைக்கு (tax audit) உட்படத் தேவையில்லாத வரி செலுத்துவோருக்குப் பொருந்தும் என்றும் நிபுணர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

Income Tax Return: August 31 Deadline6/8

வருமான வரி கணக்கு: ஆகஸ்ட் 31 காலக்கெடு

"வணிக வருமானம் உள்ளவர்கள், சுயதொழில் செய்பவர்கள் மற்றும் வரி தணிக்கை தேவைப்படாத சிறு வணிகர்கள் ஆகியோருக்கு ஆகஸ்ட் 31 காலக்கெடுவாக அமையும்.

ITR Filing: November 30 Deadline7/8

வருமான வரி கணக்கு: நவம்பர் 30 காலக்கெடு

இருப்பினும், கணக்குகள் தணிக்கை செய்யப்பட வேண்டிய வரி செலுத்துவோருக்கு அக்டோபர் 31-ம் தேதியே தொடர்ந்து காலக்கெடுவாக இருக்கும். அதேவேளையில், 'பரிமாற்ற விலை நிர்ணய அறிக்கைகள்' (transfer pricing reports) தொடர்பான வழக்குகளுக்கு நவம்பர் 30 காலக்கெடுவாக இருக்கும்.

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வரி செலுத்துவோர்

வரி செலுத்துவோர் இந்த விவரங்களை கருத்தில்கொண்டு தங்களுக்கான காலக்கெடுவிற்குள் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

TAGS:
ITR Filing
itr
Income tax return

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