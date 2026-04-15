மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்! 60% உயரும் டிஏ + அரியர் தொகை எப்பொழுது?

Central Government Employees News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவலைப்படி உயர்வு, அதன் கணக்கீட்டு முறை (AICPI-IW), நிலுவைத் தொகை வழங்கப்படும் தேதி மற்றும் 8-வது ஊதியக் குழுவின் தாக்கம் குறித்து விரிவாக அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
DA Hike & Arrears Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் அகவலைப்படி உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு இந்த ஏப்ரல் மாத மூன்றாவது வாரத்தில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது. 2026 ஜனவரி முதல் அமலுக்கு வர வேண்டிய இந்த உயர்வு, ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த ஏப்ரல் 8-ம் தேதி நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அகவலைப்படி உயர்வு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என ஊழியர்கள் பெரிதும் நம்பினர். ஆனால், சில காரணங்களால் அன்று அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், அடுத்தடுத்த கூட்டங்களில் இதற்கான ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு, ஏப்ரல் மாத இறுதிக்குள் நல்ல செய்தி கிடைக்கும் எனத் தெரிகிறது.
தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 58% அகவலைப்படி பெற்று வருகின்றனர். AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடும்போது, இது 2% முதல் 3% வரை உயர வாய்ப்புள்ளது. அதன்படி, இனி ஊழியர்களின் மொத்த அகவலைப்படி 60% அல்லது 61% வரை உயரக்கூடும் என கணக்கீடுகள் தெரிவிக்கின்றன.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான டிஏ உயர்வு என்பது 12 மாத கால அகில இந்திய நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவின் சராசரி அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. தற்போதைய தரவுகளின்படி 145.54 புள்ளிகள் எட்டப்பட்டுள்ளதால், ஃபார்முலா அடிப்படையில் 60.33% வரை உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
அகவலைப்படி உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு தாமதமாவதற்கு ஐந்து மாநிலங்களில் நடைபெறவுள்ள சட்டசபை தேர்தல் ஒரு முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அல்லது நிர்வாகக் காரணங்களால் தள்ளிப்போன இந்த அறிவிப்பு, விரைவில் அமைச்சரவை ஒப்புதல் பெற உள்ளது.
இந்த டிஏ உயர்வு 2026 ஜனவரி 1-ம் தேதி முதல் கணக்கிடப்படும். இதனால் ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையை (Arrears) ஊழியர்கள் ஒரே தவணையாகப் பெற வாய்ப்புள்ளது. ஏப்ரல் மாத சம்பளத்துடன் இந்த அரியர் தொகை சேர்த்து வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஏழாவது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 2025 டிசம்பர் 31-டன் முடிவடைந்த நிலையில், 2026-ம் ஆண்டில் வழங்கப்படும் இந்த முதல் டிஏ உயர்வு ஊழியர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. இது அடிப்படை ஊதிய மாற்றங்களிலும், இதர சலுகைகளிலும் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
ஒருபுறம் டிஏ உயர்வு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வரும் நிலையில், மறுபுறம் எட்டாவது ஊதியக் குழுவை (8th Pay Commission) அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுத்து வருகிறது. இந்த டிஏ உயர்வு, எதிர்காலத்தில் எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் சம்பள நிர்ணயத்திற்கு ஒரு முக்கிய அடிப்படையாக அமையும்.
இதுவரை மத்திய அரசிடமிருந்து அதிகாரப்பூர்வமான தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், அடுத்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இதற்கான இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது. ஏப்ரல் மாத சம்பளப் பட்டியலைத் தயாரிப்பதற்கு முன்னரே இந்த அறிவிப்பு வெளியாகிவிடும் என்பதே தற்போதைய நம்பிக்கையாக உள்ளது